Êta Mundo Melhor!: Estela revela segredo do passado e abala Celso

Em Êta Mundo Melhor!, Estela (Larissa Manoela) viverá um dos momentos mais delicados de sua história ao decidir revelar a Celso (Rainer Cadete) um segredo que carregava há anos. Incentivada por Dita (Jeniffer Nascimento), a enfermeira opta por contar ao namorado que já viveu um relacionamento amoroso sério no passado, admitindo: "Não sou mais moça". A cena vai ao ar nos próximos capítulos da novela das seis da Globo e promete abalar o casal profundamente.

Logo após a reconciliação com Celso, Estela sente que é hora de abrir o coração. Ela inicia a conversa dizendo: "Pensei bastante, conversei com uma amiga e acho melhor contar algo do meu passado para você. Você merece saber a verdade". A mocinha explica que apenas Dita sabia até então, e revela que não é perfeita e já cometeu erros: "É um segredo muito íntimo que venho guardando há anos. Só contei para Dita há poucos dias, e agora vou contar para você. Não sou perfeita. Já errei muito, Celso".

Celso, inicialmente, tenta minimizar a situação: "Todo mundo erra, meu amor". Mas quando Estela confessa: "Eu... Eu já vivi com um homem. Eu não sou mais moça, Celso", o administrador da fábrica fica atordoado. A jovem precisa servir um chá para ajudá-lo a se acalmar antes de continuar detalhando sua experiência.

Estela relata que, ainda muito jovem e vivendo no interior com os pais, se apaixonou por um homem mais velho que chegou à cidade vindo da capital. Apesar da desaprovação dos pais, ela acreditou que fugir para se casar resolveria a situação. "Eu era uma menina tola, sonhadora, romântica, vivendo meu primeiro amor! Ele me convenceu que deveríamos fugir para nos casar. Que depois, meus pais aceitariam a situação. Não sabe como me arrependo. Achava que tinha encontrado o grande amor da minha vida", lamenta.

Ao perceber que o homem a enganou e sumiu, Estela esclarece: "Não. Não sou casada. Ele me enganou. Nunca teve intenção de se casar comigo. Foi tudo uma ilusão!". O relacionamento durou cerca de um ano e terminou com dor e desilusão.

Reação de Celso

Celso reage com julgamento e surpresa, afirmando: "Sinceramente, eu não sei... Acho que... Você não é a pessoa que achava que conhecia. Acho melhor ir embora... Entender melhor o que estou sentindo. Estou até sem ar!". Ele abandona a casa, deixando Estela arrasada, mas firme na sua verdade: "Foi exatamente isso. Uma loucura! Uma loucura por amor! Agora você sabe. Isso muda alguma coisa entre nós?". O rapaz então responde: "Sinceramente, eu não sei... Acho que... Você não é a pessoa que achava que conhecia. Acho melhor ir embora... Entender melhor o que estou sentindo. Estou até sem ar!".

Ernesto é desmascarado e acaba algemado no hospital

Em Êta Mundo Melhor!, a vida de farsas e impunidade de Ernesto (Eriberto Leão) chega ao fim de maneira dramática. Segundo a colunista Márcia Pereira, do site Notícias da TV, a sequência será exibida a partir do dia 6 de stembro e promete prender o público com tensão, ação e emoção intensa.

O malandro, fugitivo da Justiça desde que raptou o filho de Candinho (Sergio Guizé), será flagrado na casa de Zulma (Heloisa Périssé) e perseguido pelas ruas da cidade até quase ser linchado pela população.

Desesperado ao ser avistado pelo detetive Sabiá (Fábio de Luca), Ernesto corre por ruas e praças, derrubando barracas e empurrando quem estiver em seu caminho. A situação se intensifica quando Sabiá grita em voz alta que ele é sequestrador de crianças. A notícia se espalha rapidamente, e a multidão enfurecida começa a cercar o vilão, clamando por justiça com as próprias mãos. Saiba mais!

