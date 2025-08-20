CARAS Brasil
  Êta Mundo Melhor!: Estela toma decisão drástica para proteger seu segredo
Novelas / Decidida

Êta Mundo Melhor!: Estela toma decisão drástica para proteger seu segredo

Na novela Êta Mundo Melhor!, Estela se vê obrigada a sacrificar seu amor por Celso para proteger seu passado e um segredo doloroso

Daniela Santos
por Daniela Santos
[email protected]

Publicado em 20/08/2025, às 16h20

Estela (Larissa Manoela)
Estela (Larissa Manoela) - Foto: Reprodução/Globo

Em Êta Mundo Melhor!, a relação de Estela (Larissa Manoela) e Celso (Rainer Cadete) chega a um ponto de ruptura. A enfermeira, que sempre foi muito reservada sobre seu passado, se vê pressionada pelo namorado a revelar o que está escondendo. Segundo o site Notícias da TV, a discussão que se inicia por causa de um simples questionamento de Celso acaba se tornando a maior crise do relacionamento.

Em cenas previstas para ir ao ar a partir de quinta-feira, 21, o primo de Candinho (Sergio Guizé) começa a pressionar Estela após perceber que ela estava fugindo de alguém no dia em que quase foi atropelada. "Me diga a verdade, Estela. Como posso te proteger, se não sei o que te aflige?", ele questiona, buscando uma explicação. Mas Estela se recusa a abrir o jogo e responde com firmeza: "Não sou criança para ser cuidada. Sempre cuidei muito bem de mim e de minha irmã", fazendo claro seu desejo de não revelar nada sobre seu passado.

Celso, ainda insistente, expõe sua preocupação, dizendo: "Hoje você quase foi atropelada junto com Anabela. Ficou claro para mim que estava fugindo de alguém. Tenho o direito de saber o que está acontecendo!". A pressão começa a aumentar e Estela, incomodada com a insistência, responde de forma ríspida: "Você não tem direito de nada! E não levante a voz comigo! Celso, é melhor você ir. Está transformando uma noite maravilhosa em uma noite desagradável".

O fim do romance

Celso, ainda não compreendendo a gravidade da situação, implora: "Tenho certeza que algo atormenta você! Só me diga o que é!". Mas Estela já está decidida a cortar os laços. Ela então tenta afastar Celso de forma definitiva: "Celso, acho que estamos indo rápido demais. Talvez seja melhor nos afastarmos um pouco".

A conversa segue com Celso implorando para que ela não termine o relacionamento: "Eu te amo. E só saio daqui se você falar que não me ama". Finalmente, Estela, com muita dificuldade, diz as palavras que acabam com o romance: "Eu não te amo".

Com isso, Celso, completamente arrasado, se levanta e sai, dizendo: "Nunca mais vamos nos ver". Estela, sozinha e em lágrimas, lamenta: "Você não entende. Ninguém pode saber!", deixando claro que o segredo que ela tanto tenta esconder é algo muito maior do que ele imagina.

Carta misteriosa de Celso levanta suspeitas em despedida

Em Êta Mundo Melhor!, Celso viverá um dos momentos mais decisivos de sua trajetória. Segundo a colunista Márcia Pereira, do site Notícias da TV, o vilão anunciará sua partida para o interior na próxima segunda-feira, 25, após pedir demissão da fábrica de biscoitos. Ele justificará que não vê mais sentido em permanecer na cidade depois do fim de seu romance com Estela.

Candinho ficará tocado com a decisão e tentará convencê-lo a permanecer em São Paulo. No entanto, será Policarpo quem chamará a atenção do caipira com seu instinto certeiro. O burro zurrará insistentemente, levantando suspeitas de que Celso esconde algo grave. Candinho, desconfiado, pressionará o primo: "Ocê tá escondendo coisa de mim, Cerso?". Nervoso, Celso se esquivará e prometerá apenas escrever uma carta reveladora ao chegar em seu destino. Saiba mais!

Daniela Santos

Daniela Santos é repórter do site CARAS. Formada em jornalismo pela FIAM FAAM, atua na área de celebridades e TV desde 2018

romancedecisãosegredoEstelaÊta Mundo MelhorCelso

