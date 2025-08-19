Êta Mundo Melhor!: Estela foge de homem misterioso e coloca Anabela em risco

Na novela Êta Mundo Melhor!, Estela vê um homem suspeito nas ruas e, desesperada, coloca a irmã em perigo enquanto tenta escapar

Em Êta Mundo Melhor!, Estela (Larissa Manoela) e sua irmã Anabela (Isabelly Carvalho) se preparam para um grande evento: o coquetel da rádio Paraíso. Animadas para o evento, as duas precisam de um carro de aluguel para chegar à tempo. No entanto, o que deveria ser uma noite divertida acaba se transformando em um pesadelo para a enfermeira quando ela percebe que está sendo observada por um homem misterioso.

Enquanto aguarda o carro em frente à sua casa, Estela nota uma silhueta suspeita: um homem de terno branco parado na esquina, claramente observando as duas. Sentindo uma sensação de desconforto, Estela tenta disfarçar o medo e apressa o passo, sugerindo a Anabela: "Vamos andando? A rádio não é tão longe assim!".

À medida que o homem começa a se aproximar, Estela fica ainda mais nervosa e começa a correr com Anabela, tentando escapar sem causar alarde. A menina, confusa com a situação, pergunta: "Por que está correndo, Estela? Está tudo bem?". Estela, tentando acalmá-la, responde: "Não quero que perca a apresentação de Dita!", dando uma explicação superficial, mas sem convencer a irmã.

O risco de morte

A tensão aumenta quando Estela atravessa a rua com Anabela e, de repente, a criança grita ao ver um carro se aproximando em alta velocidade em direção a elas: "Os carros, Estela!". O veículo avança sem parar, colocando a vida das duas em perigo. Estela, desesperada, tenta puxar Anabela para longe do carro, mas o perigo é iminente.

A cena, prevista para ir ao ar nos próximos capítulos de Êta Mundo Melhor!, promete deixar os telespectadores na ponta da cadeira, com a tensão crescente enquanto Estela tenta proteger Anabela de uma situação que pode ter consequências graves.

A vilania por trás do homem misterioso ainda é um mistério, e a insegurança que Estela sente em relação a ele pode ser a chave para desdobramentos futuros da trama. O perigo parece estar se aproximando, e a enfermeira se vê em um dilema: como proteger sua irmã enquanto escapa da ameaça que a segue?

