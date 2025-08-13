CARAS Brasil
  Casamento de atores aconteceu por influência de equipe de novela; Descubra qual
TV / CASAMENTEIROS!

Casamento de atores aconteceu por influência de equipe de novela; Descubra qual

No ar em 2016, a equipe de Êta Mundo Bom! foi responsável por uma novela e um casamento de sucesso; Entenda a história

por Giulia Polizeli, sob a supervisão de Mariana Arrudas

Publicado em 13/08/2025, às 07h30

Camila Queiroz e Klebber Toledo se conheceram nas gravações de Êta Mundo Bom! - Foto: Divulgação/Memória Globo
No ar em 2016, Êta Mundo Bom! foi um dos maiores e mais recentes sucessos a ocupar o lugar de novela das seis da TV Globo. Criada por Walcyr Carrasco e com direção geral de Jorge Fernando, por oito meses e 190 capítulos, a novela fez com que o público brasileiro ficasse grudado em frente a telinha.

A trama segue a história de Candinho, que foi separado da mãe logo após seu nascimento. O menino é acolhido por donos de uma fazenda, mas é expulso anos depois após se apaixonar por Filomena, primogênita do casal. Ele vê isso como uma oportunidade de ir para a capital em busca da mãe biológica.

Baseada livremente nos contos Cândido, ou O Otimismo, pelo filósofo iluminista Voltaire, que deu origem ao filme brasileiro Candinho, de Abílio Pereira de Almeida, em 1954. O folhetim também possui referências à radionovela Herança do Ódio, exibida pela Rádio Globo.

A novela contou com a atuação de nomes como Sergio Guizé como Candinho, Débora Nascimento como Filomena, par romântico do protagonista, Marco Naninino lugar do mentor, Pancrácio, e Camila Queiroz, que encontrou sua própria história de amor em meio às gravações da história.

Foi nos sets da TV Globo que a atriz se apaixonou por outro membro do elenco, Klebber Toledo. Segundo relato da atriz, os dois se conheceram durante o Criança Esperança e começaram a gravar o folhetim logo depois. No começo, no entanto, Queiroz estava em outro relacionamento e os dois mantinham uma amizade.

"Quando terminei, desabafava muito para a minha maquiadora e ela ia para o Klebber e contava. Falava: 'Camila não está bem, terminou o namoro, vai lá consolar ela'”, contou Camila em entrevista ao PodDelas. “E ele estava louco em mim. Aí o Ary Fontoura ia falar para ele: 'você e Camila fazem um par tão bonito'. A Elizabeth Savalla ia falar para ele: 'vocês são tão bonitos juntos'”.

Camila ainda confessou que o namoro aconteceu muito rápido entre os dois e que a atriz ficou apenas duas semanas solteira entre um relacionamento e outro: “A gente nunca mais se desgrudou, foi muito rápido, fiquei duas semanas solteira, nem isso. A gente manteve escondidinho para entender o que estava sentindo, dois meses depois a gente assumiu”.

O pedido de casamento ocorreu apenas 10 meses após o início da relação e a cerimônia de oficialização ocorreu em uma praia de Jericoacoara, no Ceará, em agosto de 2018. No total, o casal possui nove anos de relacionamento e oito de casamento.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DA ATRIZ CAMILA QUEIROZ NO INSTAGRAM:

Leia também: Camila Queiroz homenageia Klebber Toledo em seu primeiro Dia dos Pais

