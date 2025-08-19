Êta Mundo Melhor!: Carta misteriosa de Celso levanta suspeitas em despedida

Celso decide deixar São Paulo, mas uma carta misteriosa levanta suspeitas e pode mudar seu destino na novela Êta Mundo Melhor!

Em Êta Mundo Melhor!, Celso (Rainer Cadete) viverá um dos momentos mais decisivos de sua trajetória. Segundo a colunista Márcia Pereira, do site Notícias da TV, o vilão anunciará sua partida para o interior na próxima segunda-feira, 25, após pedir demissão da fábrica de biscoitos. Ele justificará que não vê mais sentido em permanecer na cidade depois do fim de seu romance com Estela (Larissa Manoela).

Candinho (Sergio Guizé) ficará tocado com a decisão e tentará convencê-lo a permanecer em São Paulo. No entanto, será Policarpo quem chamará a atenção do caipira com seu instinto certeiro. O burro zurrará insistentemente, levantando suspeitas de que Celso esconde algo grave. Candinho, desconfiado, pressionará o primo: "Ocê tá escondendo coisa de mim, Cerso?". Nervoso, Celso se esquivará e prometerá apenas escrever uma carta reveladora ao chegar em seu destino.

A carta

A despedida será marcada por emoção, com Celso confessando que espera um dia ser perdoado por Candinho por algo que considera imperdoável. O caipira, sem saber o que pensar, decide pedir a ajuda de Estela. Ele vai até o hospital buscá-la e insiste que só ela pode impedir o ex-namorado de ir embora. Tocada pelas palavras do amigo, Estela aceita e acompanha Candinho e Policarpo até a rodoviária.

Já no local, Celso estará sentado, redigindo a carta prometida, quando Estela surge de surpresa. Emocionada, ela declara: "Eu ainda te amo, Celso. Não vá embora, por favor!". O momento culmina em um beijo apaixonado, observado de longe por Candinho e Policarpo, que comemoram a reconciliação.

O clima romântico, porém, logo se transforma em mistério. Candinho percebe a carta nas mãos do primo e, curioso, começa a ler. Celso se desespera e rasga o papel antes que o caipira chegue à parte mais comprometedora: a revelação sobre Samir (Davi Malizia).

Esse gesto levanta ainda mais suspeitas, já que a carta começava justamente confirmando as desconfianças de Policarpo: Celso sabe muito mais sobre o paradeiro do filho de Candinho do que admite. A sequência promete aumentar a tensão e abrir caminho para novas descobertas na novela das seis.

Leia também:Odete, Fátima, Marco Aurélio e outros: os finais dos vilões na 1ª versão de Vale Tudo