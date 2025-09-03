Êta Mundo Melhor!: Estela reage após promessa inusitada de Anabela

A vitória de Dita no concurso Rainha da Rádio desencadeará uma promessa surpreendente, com Celso e Estela como protagonistas

Anabela (Isabelly Carvalho) fará uma promessa inusitada em Êta Mundo Melhor! A garota prometerá algo para que Dita (Jeniffer Nascimento) vença o concurso Rainha da Rádio Paraíso. O problema é que, após a coroação da cantora, quem terá de cumprir o juramento será Estela (Larissa Manoela).

Segundo o site Notícias da TV, a revelação deixará a enfermeira chocada. Em cenas previstas para irem ao ar nesta quarta-feira, 3, Anabela ficará tão nervosa durante a apuração dos votos que fará a promessa. A menina, no entanto, só revelará o que prometeu quando o resultado for anunciado.

Quando Dita for finalmente coroada, Anabela não perderá tempo. "Minha promessa ajudou! Você precisa pagar, Estela!", dirá. Estela se assustará. "Espere, Anabela! Você faz uma promessa e quem vai ter que pagar sou eu?", questionará. A criança então revelará o teor da promessa. "A promessa é para você e o Celso [Rainer Cadete]! Eu prometi que, se a Dita ganhasse, vocês dois iriam se casar!".

Celso não se incomodará com a promessa. "No que depender de mim, basta sua irmã dizer que aceita e a promessa está cumprida!", falará. Estela, por sua vez, se preocupará. "Meu Deus, Anabela! Não podia fazer uma promessa tão séria sem me perguntar antes!", esbravejará. "Promessa feita! E nós não podemos deixar sua irmã faltar com a palavra. É até pecado", alertará Celso. Estela ponderará. "Tudo tem o seu tempo, Celso. A promessa é linda. Mas vamos esperar...", dirá, e ele concordará.

Antes de ir embora, Celso fará uma pergunta para Estela. "Jura que um dia vai se casar comigo?". A mocinha responderá: "Sou uma mulher de palavra e religiosa. Promessa é uma coisa séria. Vou ter que cumprir, um dia". Celso se derreterá: "Tudo bem. Eu espero todo o tempo do mundo".

Estela guarda segredo devastador e teme perder Celso

A felicidade de Estela com Celso será colocada à prova mais uma vez. Segundo a colunista Márcia Pereira, do site Notícias da TV, após a euforia de reatar o namoro com o primo de Candinho (Sergio Guizé) e o pedido de casamento, a enfermeira se verá confrontada com um passado sombrio que ela guarda a sete chaves.

Em um desabafo com Dita, a jovem revela que, embora esteja nas nuvens por seu noivado, também se sente no inferno, devido a um segredo que não teve coragem de contar nem para Celso. Curiosa e preocupada com a amiga, a cantora pergunta o motivo para a dupla sensação de felicidade e tristeza.

Estela, com o coração apertado, responde: "Segredos que não tive coragem de contar para ninguém. Muito menos para o Celso." A artista da rádio, sempre atenta às angústias da mocinha, escuta com atenção e paciência, percebendo que há mais nessa história. A revelação faz com que o público comece a desconfiar que o segredo está relacionado a Anabela, e que a enfermeira é, na verdade, mãe da menina e não irmã, como todos acreditavam.

Nas cenas que serão exibidas na próxima semana, Estela começa a dar pistas sobre esse segredo, o que a deixa ainda mais angustiada. Ela compartilha com Dita a vontade de se casar com Celso, mas também sente que precisa ser honesta com ele, o que a faz questionar seu futuro com o noivo. "A história não acaba aí. A parte mais complicada vem depois de esse homem ter me deixado", revela ela, se referindo ao homem que a abandonou no passado e que deixou marcas profundas em sua vida. Estela diz a Dita que o abandono a deixou humilhada e sem rumo. Saiba mais!

