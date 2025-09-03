Êta Mundo Melhor!: Candinho surpreende Dita em momento emocionante

Vencedora do concurso Rainha da Rádio, Dita será coroada por seu grande amor em um momento de pura emoção em Êta Mundo Melhor!

Dita (Jeniffer Nascimento) terá um dos momentos mais felizes de sua vida em Êta Mundo Melhor!. Segundo o site Notícias da TV, após uma acirrada apuração de votos, a mocinha sairá vitoriosa do concurso Rainha da Rádio.

A disputa pelo título se dará com Eneida Maria (Izabella Bicalho), e n último voto, Dita será anunciada como a grande campeã, para a alegria dos fãs que invadirão o palco para celebrar com a artista. A cena de sua vitória está prevista para ir ao ar a partir do capítulo desta quarta-feira, 3.

Para coroar a amada, Candinho (Sergio Guizé) terá uma ideia. Ele surpreenderá Asdrúbal (Luis Miranda) e pedirá permissão para realizar a coroação. "Com a sua licença, prefessô, má eu é qui vô entregá a coroa pra Dita", dirá o galã. Margarida (Nívea Maria) e o próprio professor Asdrúbal apoiarão a atitude romântica. "Vai ser tão romântico!", comentará a dona da pensão. "Está fazendo o certo, Candinho. Pensando com o coração", elogiará Asdrúbal.

Ao subir no palco, Candinho surpreenderá Dita. "Sou eu mermo, Dita. Num vai ficá chateada comigo?", perguntará ele. Emocionada, a cantora responderá: "Claro qui não, Candinho. Era o meu sonho ocê entregar a coroa pra mim". Candinho, então, colocará a coroa na mocinha e se declarará. "Dita, ocê sempre foi rainha du meu coração". O casal trocará olhares apaixonados, selando um dos momentos mais marcantes da trama.

Candinho e Dita - Foto: Globo/Fábio Rocha

Dita toma decisão surpreendente e deixa todos em choque

Dita vai protagonizar uma das decisões mais impactantes de Êta Mundo Melhor!, deixando telespectadores surpresos com sua postura firme. Nas cenas que vão ao ar a partir do próximo dia 11, a cantora enfrentará um dilema que coloca sua carreira em risco: abandonar temporariamente o emprego na Rádio Paraizo, onde é a principal estrela, para se dedicar exclusivamente ao filho Joaquim (Tom Zé). "O meu fio é mais importante do que tudo isso", afirmará a artista, deixando claro que sua prioridade é a maternidade.

A sequência começa com Dita lidando com a pressão dos chefes na emissora, Tales (Duio Botta) e Lúcio (Tony Tornado), que insistem para que a cantora aceite deixar Joaquim com outra pessoa enquanto realiza a turnê pelo Brasil. O confronto se intensifica quando os superiores tentam convencê-la a seguir o roteiro planejado, mas Dita permanece irredutível. "Si o meu fio num pode í comigo na turnê, intão eu num vô", dirá, surpreendendo a todos com sua determinação.

Em um gesto ainda mais radical, ela solicita formalmente a demissão: "Eu quero a demissão, seu Luço". Mesmo diante da ameaça de multa contratual por quebra de contrato, Dita mantém sua postura e encerra a discussão de forma categórica: "Num tem mais conversê...". A decisão deixa os chefes da rádio desesperados, perdendo a principal atração da programação. Saiba mais!

