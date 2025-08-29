Êta Mundo Melhor!: Estela dá nova chance a Celso após tensão com Anabela

Na novela Êta Mundo Melhor!, Estela decide voltar a namorar com Celso após momento de tensão envolvendo sua irmã, Anabela

Em Êta Mundo Melhor!, Estela (Larissa Manoela) passará por um momento de grande tensão e revelação, o que mudará os rumos de seu relacionamento com Celso (Rainer Cadete). Segundo o site Notícias da TV, no capítulo previsto para ir ao ar a partir desta sexta-feira, 29, Estela ficará petrificada ao ver Ernesto (Eriberto Leão) se aproximando de Anabela (Isabelly Carvalho) e perceber que o segredo do passado de sua irmã está prestes a ser descoberto. Esse encontro desencadeará uma série de acontecimentos que farão Estela repensar seu relacionamento e retomar o namoro com Celso.

Tudo começa quando Anabela, sem avisar a irmã, decide sair do hospital e ir até a fábrica de biscoitos onde Celso trabalha. Ela deseja ajudá-lo a reconquistar o coração de Estela. No caminho, a menina quase é atropelada por um bonde, mas é salva por Aladin (Vicente Alvite), que a acompanha até a fábrica. O que parecia ser um gesto de boa intenção se transforma em um pesadelo quando Ernesto avista os dois e começa a questionar sobre a identidade de Anabela.

Estela, ao ver a cena de longe, entra em pânico. "Não pode ser! Não pode ser...", diz, paralisada, sem saber o que fazer diante da aproximação do vilão com sua irmã. Por sorte, o detetive Sabiá (Fábio de Luca) chega a tempo e afasta Ernesto, que foge rapidamente. Estela, aliviada, corre até Anabela e a abraça, mas não esconde sua irritação: "Por que você fugiu do hospital?", pergunta, demonstrando preocupação. "Queria falar com Celso! Mas não encontrei a fábrica de biscoitos", respondeu a menina.

Estela e Celso reatam o namoro

Após o susto, Estela e Celso conversam sobre o ocorrido. "Tive uma conversa séria com Anabela. Ela me prometeu que não vai mais fugir", diz a mocinha. "Ela disse que fugiu por minha causa. Para me

ver. Me sinto culpado por tudo que aconteceu", falará o rapaz. "Anabela adora você. A verdade é que ela não se conforma com nosso rompimento", comenta a enfermeira.

Celso, emocionado, faz uma declaração sincera: "Nem eu. Eu te amo, Estela! Não faz sentido ficarmos separados. É loucura jogar fora um amor tão grande por causa de um único erro. Me perdoa e prometo que não vai se arrepender! Só me dá mais uma chance! Só mais uma chance para eu te fazer feliz! Quero construir uma família com vocês, ficar bem velhinho do seu lado!", diz ele.

Estela, com o coração tocado, interrompe Celso com um beijo e declara: "Eu volto! Tudo que eu mais quero é ser feliz e fazer Anabela feliz! Vamos ser uma família!". Celso, radiante, a abraça e gira no ar, prometendo nunca mais decepcioná-la: "Eu te amo tanto! Prometo que nunca mais vou te decepcionar!".

Porém, Estela, com os pés no chão, responde: "Celso, escuta, você vai me decepcionar de novo, e eu vou decepcionar você. Mas se o que a gente sente um pelo outro for forte, nada vai abalar o nosso amor". O casal, com as emoções à flor da pele, sela o momento com mais um beijo.

Confira o resumo dos próximos capítulos:

Sexta-feira (29/8) - Candinho pede que Dita se afaste, e Asdrúbal alerta o amigo. Samir e Jasmin visitam Candinho. Ernesto sugere que Zulma dê um novo golpe em Candinho. Sabiá convida Zenaide para sair. Asdrúbal interrompe a aproximação de Lúcio e Margarida, que confessa a Manoela sua dúvida entre os dois cortejadores. Medeia obriga Maria Divina a voltar a cozinhar. Anabela desaparece, e Estela pede ajuda a Celso. Zulma inventa que está apaixonada por Candinho. Ernesto é alertado sobre a procura de Sabiá por ele. Ernesto encontra Anabela. Estela desmaia ao ver Ernesto.

Sábado (30/8) - Celso apoia Estela. Anabela diz a Estela que sentiu medo de Ernesto. Ernesto foge de Sabiá. Aladin conta a Celso que Ernesto está na casa de Zulma. Zulma tenta convencer Candinho a lhe dar uma chance, e Celso alerta o primo sobre ela. Estela perdoa Celso e os dois reatam. Zulma pensa em usar Zenaide e Sabiá para se livrar de Ernesto. Olímpia sabota o concurso de rainha da rádio para prejudicar Dita. Asdrúbal tem uma ideia para ajudar Dita. Tamires permite que Dita se apresente no Dancing.

