  2. Êta Mundo Melhor!: Estela confronta homem do passado e segredo vem à tona
Confronto!

Êta Mundo Melhor!: Estela confronta homem do passado e segredo vem à tona

Na novela Êta Mundo Melhor!, Estela finalmente encara seu passado, desfazendo o segredo e encontrando forças para seguir em frente

por Daniela Santos
Publicado em 21/08/2025, às 20h22

Estela (Larissa Manoela)
Estela (Larissa Manoela) - Foto: Reprodução/Globo

Em Êta Mundo Melhor!, Estela (Larissa Manoela) chega ao ponto de encarar um dos maiores pesadelos de sua vida: Ernesto (Eriberto Leão). O homem que a seduziu e a traumatizou profundamente será confrontado pela enfermeira, que decide revelar ao mundo o que realmente aconteceu entre eles.

Segundo a colunista Márcia Pereira, do site Notícias da TV, o embate entre Estela e Ernesto acontece quando ele está preso em uma cela da delegacia. Este é o momento em que Estela decide dar fim a um ciclo doloroso de mentiras e manipulações que ele impôs à sua vida.

Encontro no presídio

Logo que encontra Estela na delegacia, Ernesto debocha: "Você era a última pessoa que esperava ver aqui. Ficou com saudades, boneca?". A enfermeira, tomada pela raiva, não hesita e responde com firmeza: "Não me chame de boneca! Estou aqui para dizer na sua cara que te odeio!". A troca de palavras entre os dois é carregada de tensão e rancor, com Estela disposta a não deixar que mais nenhum jogo psicológico de Ernesto a afete.

Ernesto tenta minimizar o encontro, ironizando a situação ao lembrar de flores e presentes que enviava anonimamente para Estela, mas ela não se deixa abalar. "Você está preso, Ernesto! Vai pagar por seus crimes! Vai passar o resto da vida na cadeia!", declara Estela, encerrando o confronto com uma afirmação de coragem.

A verdade é revelada

O grande momento de revelação acontece quando Ernesto, sem remorso, admite suas intenções: "Nunca amei você. Só quis me aproveitar da situação. Meu plano era levar você para um dancing e fazer você ganhar uma grana para mim... Até me enjoar de você". Essas palavras frias e insensíveis de Ernesto são o ponto culminante para Estela, que explode em desespero e grita: "Eu te odeio! Quero que você morra!".

Estela, finalmente livre do peso do passado, confirma para si mesma que encontrou o amor verdadeiro em Celso (Rainer Cadete), que descreve como "um bom homem, generoso, respeitador, honesto".

Apesar da prisão, Ernesto continua provocador, insinuando que ainda guarda algo que pode usá-lo para sair da prisão, mencionando Anabela (Isabelly Carvalho), irmã de Estela. No entanto, Estela, decidida e sem medo, responde: "Se existe justiça neste mundo, você vai pagar todo o mal que semeou. Até nunca mais, Ernesto."

Vale lembrar que Estela decidiu terminar tudo com Celso para proteger seu segredo. A enfermeira tomou essa decisão após ser pressionada pelo primo de Candinho (Sergio Guizé), que percebeu que ela estava fugindo de alguém no dia em que quase foi atropelada. "Me diga a verdade, Estela. Como posso te proteger, se não sei o que te aflige?", ele questiona, buscando uma explicação. Mas Estela se recusa a abrir o jogo e responde com firmeza: "Não sou criança para ser cuidada. Sempre cuidei muito bem de mim e de minha irmã", fazendo claro seu desejo de não revelar nada sobre seu passado.

A conversa entre eles seguiu, e Estela colocou um fim no romance. "Tenho certeza que algo atormenta você! Só me diga o que é!". Mas Estela já está decidida a cortar os laços. Ela então tenta afastar Celso de forma definitiva: "Celso, acho que estamos indo rápido demais. Talvez seja melhor nos afastarmos um pouco". A conversa segue com Celso implorando para que ela não termine o relacionamento: "Eu te amo. E só saio daqui se você falar que não me ama". Finalmente, Estela, com muita dificuldade, diz as palavras que acabam com o romance: "Eu não te amo".

Daniela Santos é repórter do site CARAS. Formada em jornalismo pela FIAM FAAM, atua na área de celebridades e TV desde 2018

