Êta Mundo Melhor!: Celso abre o coração e é surpreendido com reação de Estela

Estela reage de forma inesperada ao pedido de perdão de Celso, colocando em dúvida o futuro do relacionamento deles em Êta Mundo Melhor!

Em Êta Mundo Melhor!, Celso (Rainer Cadete) passa por um dos momentos mais difíceis de sua relação com Estela (Larissa Manoela). Após a revelação dolorosa da enfermeira sobre seu passado, onde ela admitiu ter vivido com outro homem e não ser mais "moça", o primo de Candinho (Sergio Guizé) se sente completamente atordoado e incapaz de lidar com a situação, e tomado pela raiva e insegurança, vai até um bar e desconta sua frustração no garçom, antes de procurar um conselho mais sensato com o caipira.

Durante a conversa, Candinho aconselha Celso a esquecer o passado de Estela e lutar pelo amor dela. Motivado pela orientação, ele decide se desculpar e tentar reconquistar a confiança da jovem. Ele vai até a casa da enfermeira carregando um buquê de flores, pronto para pedir perdão. Quando Estela o encontra no meio da rua, Celso toma coragem e diz: "Eu vim pedir o seu perdão. Fui um imbecil. Nada do que contou muda o que sinto por você. Eu te amo, Estela. Mais que a mim mesmo. Por favor, aceite essas flores como prova de meu mais profundo arrependimento."

Mas para sua surpresa, Estela, com um olhar carregado de mágoa, responde com firmeza: "Não quero nada de você!". A rejeição de Estela é dura e direta, deixando Celso completamente atônito e em choque. Ele não esperava essa reação e, mais uma vez, se vê perdido em relação ao futuro da relação com a jovem.

A atitude de Estela coloca em xeque os sentimentos de Celso, que não sabia como lidar com o sofrimento dela e com o peso do passado. O gesto de pedir perdão com o buquê de flores, que parecia ser o primeiro passo para a reconciliação, se transforma em uma amarga rejeição, mostrando que, por mais que ele tente corrigir os erros, o rancor de Estela ainda é muito grande.

Ernesto é desmascarado e acaba algemado no hospital

A vida de farsas e impunidade de Ernesto (Eriberto Leão) chega ao fim de maneira dramática. Segundo a colunista Márcia Pereira, do site Notícias da TV, a sequência será exibida a partir do dia 6 de setembro e promete prender o público com tensão, ação e emoção intensa.

O malandro, fugitivo da Justiça desde que raptou o filho de Candinho, será flagrado na casa de Zulma (Heloisa Périssé) e perseguido pelas ruas da cidade até quase ser linchado pela população.

Desesperado ao ser avistado pelo detetive Sabiá (Fábio de Luca), Ernesto corre por ruas e praças, derrubando barracas e empurrando quem estiver em seu caminho. A situação se intensifica quando Sabiá grita em voz alta que ele é sequestrador de crianças. A notícia se espalha rapidamente, e a multidão enfurecida começa a cercar o vilão, clamando por justiça com as próprias mãos.

Durante a fuga, Ernesto tropeça e torce o pé, caindo ao chão. A população começa a atirar tomates e gritar ameaças: "Quem mexe com criança merece apanhar!", exclama um dos presentes, evidenciando o ódio coletivo contra ele. Apavorado, Ernesto implora para não ser agredido, mas o pior é impedido graças à chegada oportuna de Sabiá, que afasta os revoltosos e garante que o caso será tratado pela polícia.

Com o pé torcido e impossibilitado de se levantar, Ernesto é levado à força pelo detetive. Já na emergência, ele aparece algemado a uma cadeira, irritado e sofrendo com a demora no atendimento causada por um acidente de bonde que sobrecarregou os médicos. Saiba mais!

