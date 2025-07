Carolina Dieckmmann volta a gravar ‘Vale Tudo’ após se despedir de Preta Gil

Carolina Dieckmmann mostra foto nos bastidores de gravação da novela Vale Tudo, da Globo, após viver momentos intensos com Preta Gil

A atriz Carolina Dieckmmann retomou sua rotina de gravação após viver a dor de perder a amiga e cantora Preta Gil. Nesta quarta-feira, 23, a artista compartilhou uma foto nos bastidores da gravação da novela Vale Tudo, da Globo, na qual interpreta a personagem Leila.

Na foto, ela apareceu sentada no carro do personagem Marco Aurélio, que é interpretado por Alexandre Nero, para uma cena externa.

Vale lembrar que Carolina passou os últimos dias ao lado de Preta Gil em Nova York, nos Estados Unidos. Ela viajou para apoiar a amiga em um momento desafiador do câncer e estava na cidade quando ela faleceu pouco antes de voltar ao Brasil.

Em entrevista para a GloboNews, a atriz falou sobre como a despedida. "Quando eu resolvi ir, não tinha nada muito grave acontecendo, além dela estar fraca com o tratamento mesmo. Quando eu cheguei lá, a situação tinha mudado drasticamente, muito rápido. Esses últimos quatro dias foram… Ela foi indo. A gente queria muito que ela viesse para o Brasil, mas ela estava muito fraquinha. Sem dor, controlada pelos medicamentos. E cercada de muito amor”, disse ela.

E completou: "Eu passei os últimos dias fazendo carinho nela e dizendo que amava. A Sol, o Francisco, a Flora, a Dra. Roberta, que estavam com a gente, Judi… Foi a gente debruçado sobre ela, amando profundamente em todos os minutos. Eu quis falar para dizer para as pessoas que ela não sentiu dor, que ela estava com muito amor”.

A atriz ainda contou que Preta esteve rodeada pelos amigos em todos os momentos do tratamento. "Desde que a gente descobriu que ela estava doente, ela teve esse amor ao redor dela. Porque é uma doença que a gente sabe que muitas pessoas são abandonadas. A Preta mesma tem uma história horrorosa com o ex-marido, que abandonou. É muita dor e vem a dor do abandono, das pessoas irem se afastando. Todo o resto foi se aproximando e dando um jeito para ela não sentir em nenhum momento que estava sozinha”, afirmou.

