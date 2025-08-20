CARAS Brasil
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  2. Bella Campos mostra barriga de grávida de sua personagem: 'Mamãe ama'
Novelas / Maria de Fátima

Bella Campos mostra barriga de grávida de sua personagem: 'Mamãe ama'

A atriz Bella Campos compartilhou uma foto exibindo a barriga de grávida de sua personagem, Maria de Fátima, da novela 'Vale Tudo'

Daniela Santos
por Daniela Santos
[email protected]

Publicado em 20/08/2025, às 16h34 - Atualizado às 17h06

Bella Campos mostra barriga de grávida de sua personagem
Bella Campos mostra barriga de grávida de sua personagem - Foto: Reprodução/Instagram

Bella Campos usou as redes sociais nesta quarta-feira, 20, para dividir um registro dos bastidores da novela Vale Tudo, da Globo.

No folhetim das nove, a atriz interpreta Maria Fátima, que à espera do primeiro filho, que pode ser de César (Cauã Reymond) ou de Afonso (Humberto Carrão), e aproveitou para mostrar um registro exibindo a barriguinha de sua personagem.

Na imagem, a artista aparece usando uma calça jeans e um top preto, e brincou sobre sua relação com o bebê, já que Fátima está fazendo de tudo para perder a criança. "Prontinha para a ultra!!! Mamãe ama, mamãe cuida", escreveu na legenda da publicação.

Vale lembrar que Fátima decidiu realizar um teste de DNA para descobrir quem é o pai de seu bebê. O resultado, contudo, não será nada bom para ela. Segundo informações do Notícias da TV, a derrocada da vilã começa quando ela é flagrada por Afonso na cama com César. Revoltado, o empresário exige o exame de paternidade do bebê. Ao receber o resultado, vai direto ao ponto: "Saiu o resultado do exame de DNA?", pergunta, já ciente da traição.

Sem conseguir manipular Afonso, Fátima admite a verdade: "Toma o seu cartão... Esse filho não é seu mesmo." A frase sela o destino da relação. Afonso não hesita: "O meu advogado vai te ligar pra finalizar o divórcio. Como a gente ficou menos de dois anos juntos, você não tem direito a nada."

A fala é um golpe duplo: emocional e financeiro. Fátima, que sempre agiu movida pela ambição, perde a segurança que pensava ter conquistado. Desesperada e sem teto, Fátima corre atrás da mãe. A cena, no entanto, revela o completo isolamento da personagem. Tentando apelar para os laços familiares, ela diz: "Esse filho que eu tô esperando é seu neto, tá? Independente de quem seja o pai." Mas Raquel, firme e cansada das mentiras da filha, dá uma resposta cortante: "Eu só espero que essa criança que está aí na sua barriga seja, pelo menos, mais inteligente do que você."

Confira: 

Instagram
Bella Campos mostra barriga de grávida de sua personagem - Foto: Instagram

Bella Campos se emociona ao relembrar experiência marcante

A atriz Bella Campos, que atualmente interpreta Maria de Fátima no remake da novela Vale Tudo, da Globo, usou as redes sociais para compartilhar uma lembrança da infância. Ao publicar uma foto de quando era pequena, ela explicou por que sua franjinha estava mal cortada e confessou que se emocionou ao relembrar a experiência.

"Esse dia eu tinha cortado a franja sozinha, porque pedia sempre e não deixavam, e tinha essa foto pra fazer. Foi um desespero (risos), óbvio que ficou horrível, tentaram ajeitar cortando mais um pouco de cabelo, tacaram água e creme pra abaixar o volume e foi. UMA LÁSTIMA, imagina esse cabelo finalizando, todo volumoso", recordou Bella.

Em outra publicação, ela revelou que tudo o que faz é em homenagem à menina sonhadora que foi na infância. "É tudo por ela", declarou a artista ao compartilhar uma foto sua ainda criança. Veja!

Leia também:Alice Wegmann defende Bella Campos e exalta trabalho da colega de elenco

Daniela Santos

Daniela Santos é repórter do site CARAS. Formada em jornalismo pela FIAM FAAM, atua na área de celebridades e TV desde 2018

grávidavale tudobarrigabella campos

