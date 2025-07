Vale Tudo: Grávida, Fátima faz DNA e descobre que perdeu pensão milionária

Fátima se desespera ao revelar que o bebê é de César e não de Afonso; rejeitada por todos, ela tenta chantagem e ouve humilhação de Raquel e Odete

Maria de Fátima (Bella Campos) será forçada a encarar a verdade e a bancar as consequências nos próximos capítulos do remake de Vale Tudo. A vilã terá sua última cartada frustrada ao descobrir, por meio de um exame de DNA, que o filho que espera não é de Afonso (Humberto Carrão), mas sim de César (Cauã Reymond), o amante que a abandonou para ficar com Odete Roitman (Debora Bloch).

O resultado do teste encerra qualquer possibilidade de pensão ou vantagem financeira. Pior: Fátima será humilhada, rejeitada e deixada sem aliados até mesmo por sua mãe, Raquel (Taís Araujo), após tentar arrancar algum tipo de ajuda emocional ou material.

A queda de Maria de Fátima

Segundo informações do Notícias da TV, a derrocada da vilã começa quando ela é flagrada por Afonso na cama com César. Revoltado, o empresário exige o exame de paternidade do bebê. Ao receber o resultado, vai direto ao ponto: “Saiu o resultado do exame de DNA?”, pergunta, já ciente da traição.

Sem conseguir manipular Afonso, Fátima admite a verdade: “Toma o seu cartão... Esse filho não é seu mesmo.” A frase sela o destino da relação. Afonso não hesita: “O meu advogado vai te ligar pra finalizar o divórcio. Como a gente ficou menos de dois anos juntos, você não tem direito a nada.”

A fala é um golpe duplo: emocional e financeiro. Fátima, que sempre agiu movida pela ambição, perde a segurança que pensava ter conquistado.

Tentativa de manipulação vira humilhação

Desesperada e sem teto, Fátima corre atrás da mãe. A cena, no entanto, revela o completo isolamento da personagem. Tentando apelar para os laços familiares, ela diz: “Esse filho que eu tô esperando é seu neto, tá? Independente de quem seja o pai.”

Mas Raquel, firme e cansada das mentiras da filha, dá uma resposta cortante: “Eu só espero que essa criança que está aí na sua barriga seja, pelo menos, mais inteligente do que você.”

Chantagem contra César falha

Na sequência, Fátima vai até o restaurante onde César janta com Odete. Em um ato desesperado, joga o exame de DNA sobre a mesa: “Isso, Odete, é um exame de DNA. Provando que o pai do meu bebê é o César.”

A tentativa de chantagem, no entanto, não surte efeito. Odete debocha da cena e promete blindar o modelo com seus melhores advogados. César, por sua vez, permanece indiferente à gestação e ao drama da ex-amante já que estará se relacionando com a bilionária.

Vilã em ruínas

Sem casa, sem marido, sem amante e sem apoio familiar, Maria de Fátima se vê diante de sua pior fase desde o início da trama. A sequência marca um ponto crucial no arco da personagem, que colhe os frutos de todas as manipulações, mentiras e traições que plantou ao longo da novela.

Vale Tudo segue mostrando como o remake atualiza personagens e dilemas clássicos, apostando em reviravoltas intensas que refletem as complexidades humanas, sem poupar seus vilões das consequências.

