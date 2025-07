Alice Wegmann defende Bella Campos e exalta trabalho da colega de elenco

Alice Wegmann defende a colega de trabalho Bella Campos após críticas do público e elogia suas habilidades: 'É uma menina talentosa'

A atriz Alice Wegmann, que interpreta Solange Duprat no remake da novela Vale Tudo , na rede Globo, falou sobre sua colega de elenco Bella Campos, que dá vida à personagem Maria de Fátima. Ela defendeu a parceira das críticas que surgiram no início da trama, quando a atuação de Bella foi questionada pelos telespectadores.

Alice exaltou a beleza, o trabalho e a personalidade da colega. “Eu a via na TV, no Pantanal , e falei 'gente, essa menina é muito linda, ela tem um brilho, ela tem uma coisa'. [...] Quando soube que a gente ia contracenar, fiquei super feliz. Já descobri a Bella, uma mulher grandona, por conta de tudo o que ela fez no passado, o que ela peitou, o que ela sofreu. Achava Bella muito sinistra e nos demos superbem”, disse ela em entrevista ao site Quem.

Em relação aos ataques sofridos pela colega, a atriz criticou o comportamento do público e a “cultura do cancelamento”, na qual muitos comentários são cruéis e não levam em conta o profissionalismo e o tempo de carreira de Bella. “A Bella é uma pessoa que está na terceira novela e fazendo muito bem feito seu trabalho. É uma menina talentosa, que se encaixou perfeitamente em Fátima e está brilhando. As pessoas demoraram muito tempo a aceitar que ela é boa, é talentosa e merece estar ali", declarou.



Além disso, durante a entrevista, Alice Wegmann destacou a união dos bastidores em torno da atriz, elogiando também seu posicionamento e a maneira em que lidou com as críticas. “Eu me descobri muito com a força que a Bella tem, com a sua grandeza. Ela é de uma elegância, de uma educação e de uma dedicação. Você vê ela estudando todo o dia. Eu não tenho tantas cenas quanto ela e muitas vezes saía do set exausta. Se eu estou exausta, a Bella deve estar morrendo, porque grava muito mais que eu. É uma pessoa muito grande. Bella é brilhante por carregar isso com leveza, ela chega para brincar, fazendo piada, dançando, se divertindo”, comentou.

