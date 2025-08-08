CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Atualidades
  2. Bella Campos se emociona ao relembrar experiência marcante: 'Foi um desespero'
Atualidades / Desabafo

Bella Campos se emociona ao relembrar experiência marcante: 'Foi um desespero'

A atriz Bella Campos usou as redes sociais nesta sexta-feira, 8, para compartilhar que se emocionou ao relembrar uma lembrança da infância

Juliana Dracz
por Juliana Dracz

Publicado em 08/08/2025, às 09h04

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Bella Campos
Bella Campos - Foto: Reprodução/Instagram

A atriz Bella Campos, que atualmente interpreta Maria de Fátima no remake da novela Vale Tudo, da Globo, usou as redes sociais nesta sexta-feira, 8, para compartilhar uma lembrança da infância. Ao publicar uma foto de quando era pequena, ela explicou por que sua franjinha estava mal cortada e confessou que se emocionou ao relembrar a experiência.

"Esse dia eu tinha cortado a franja sozinha, porque pedia sempre e não deixavam, e tinha essa foto pra fazer. Foi um desespero (risos), óbvio que ficou horrível, tentaram ajeitar cortando mais um pouco de cabelo, tacaram água e creme pra abaixar o volume e foi. UMA LÁSTIMA, imagina esse cabelo finalizando, todo volumoso", recordou Bella.

Em outra publicação, ela revelou que tudo o que faz é em homenagem à menina sonhadora que foi na infância. "É tudo por ela", declarou a artista ao compartilhar uma foto sua ainda criança.

Stories de Bella Campos no Instagram
Stories de Bella Campos no Instagram

Trajetória de Bella Campos

Recentemente, a atriz participou do quadro Vou de Táxi, no Domingão com Huck. Durante a conversa com Luciano Huck, ela se emocionou ao relembrar as dificuldades que sua família enfrentou antes da fama.

Nascida em Cuiabá, Isabella Carolina enfrentou a separação dos pais aos 2 anos de idade. Pouco tempo depois, sua mãe mudou-se para a Itália em busca de trabalho, e ela passou a morar com a avó materna, já idosa. "À medida que fui crescendo, fui virando a cuidadora da minha avó. Isso me fez ter responsabilidade e foco nos meus objetivos", recordou.

A mãe de Bella retornou ao Brasil quando a atriz tinha 10 anos e, junto com a filha mais nova, trouxe as duas para morar em Florianópolis. Para custear a faculdade, Bella começou a trabalhar como empregada em um café de teatro. Frequentadores do local frequentemente perguntavam se ela não era atriz, até que um amigo a ajudou a conseguir seu primeiro trabalho em uma campanha de roupas para adolescentes.

"Nem sei se eu queria ser modelo, precisava sobreviver. A gente vivia uma realidade muito difícil. A minha carreira começou numa tentativa de sobrevivência", desabafou Bella, que se emocionou.

Leia também: Médica alerta para mudanças no cabelo de Bella Campos: 'Riscos'

Juliana Dracz

 Juliana Dracz é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, já passou por sites como Observatório da TV e Leo Dias. Escreve sobre novelas, celebridades e TV.

bella campos

Leia também

Família

Gilberto Gil e Preta Gil - Foto: Reprodução/Instagram

Gilberto Gil faz homenagem comovente a Preta Gil no dia em que ela faria 51 anos: 'Sem fim'

Fofura!

Rebeca Abravanel mostra momento com o filho - Reprodução/Instagram

Rebeca Abravanel mostra momento raro com o filho e encanta; veja

Família

Douglas Sousa, Gabriely Miranda e Endrick - Foto: Reprodução/Instagram

Pai de Endrick responde declaração de Gabriely Miranda sobre o casamento: 'Acreditou'

Homenagem

Nara Gil e Preta Gil - Foto: Reprodução / Instagram

Irmã de Preta Gil resgata memórias no dia em que a cantora faria 51 anos

Desabafo

Roberta Miranda e Daniel Torres - Foto: Reprodução/Instagram

Roberta Miranda abre o jogo sobre romance com mecânico de 24 anos

Será?

Virginia teria recebido flores de Vini Jr. - Reprodução/Instagram

Vaza vídeo supondo que Vini Jr. teria enviado flores para Virginia; veja

Últimas notícias

Cris Rozeira e Ana Paula são mães de AuroraCristiane Rozeira e a esposa mostram rostinho da filha recém-nascida
Por Amor: quem é a veterana que passou meses repetindo a mesma frase?Atriz passou meses repetindo fala em Por Amor e hoje é uma estrela. Quem é ela?
Douglas Sousa, Gabriely Miranda e EndrickPai de Endrick responde declaração de Gabriely Miranda sobre o casamento: 'Acreditou'
Fausto SilvaInternado, Faustão recebe apoio de famosos após realizar 3º transplante
Jackson AntunesJackson Antunes explica motivo de internação e atualiza estado de saúde
Ana Paula Siebert mostra cômodos de sua nova casaAna Paula Siebert mostra alguns cômodos de sua nova mansão em São Paulo
Laços de Família foi sucesso entre o público com trama baseada em fatos reaisNovela da TV Globo foi baseada em matéria de jornal dos EUA; descubra qual
Nara Gil e Preta GilIrmã de Preta Gil resgata memórias no dia em que a cantora faria 51 anos
Roberta Miranda e Daniel TorresRoberta Miranda abre o jogo sobre romance com mecânico de 24 anos
Virginia teria recebido flores de Vini Jr.Vaza vídeo supondo que Vini Jr. teria enviado flores para Virginia; veja
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade