Bella Campos se emociona ao relembrar experiência marcante: 'Foi um desespero'

A atriz Bella Campos, que atualmente interpreta Maria de Fátima no remake da novela Vale Tudo, da Globo, usou as redes sociais nesta sexta-feira, 8, para compartilhar uma lembrança da infância. Ao publicar uma foto de quando era pequena, ela explicou por que sua franjinha estava mal cortada e confessou que se emocionou ao relembrar a experiência.

"Esse dia eu tinha cortado a franja sozinha, porque pedia sempre e não deixavam, e tinha essa foto pra fazer. Foi um desespero (risos), óbvio que ficou horrível, tentaram ajeitar cortando mais um pouco de cabelo, tacaram água e creme pra abaixar o volume e foi. UMA LÁSTIMA, imagina esse cabelo finalizando, todo volumoso", recordou Bella.

Em outra publicação, ela revelou que tudo o que faz é em homenagem à menina sonhadora que foi na infância. "É tudo por ela", declarou a artista ao compartilhar uma foto sua ainda criança.

Trajetória de Bella Campos

Recentemente, a atriz participou do quadro Vou de Táxi, no Domingão com Huck. Durante a conversa com Luciano Huck, ela se emocionou ao relembrar as dificuldades que sua família enfrentou antes da fama.

Nascida em Cuiabá, Isabella Carolina enfrentou a separação dos pais aos 2 anos de idade. Pouco tempo depois, sua mãe mudou-se para a Itália em busca de trabalho, e ela passou a morar com a avó materna, já idosa. "À medida que fui crescendo, fui virando a cuidadora da minha avó. Isso me fez ter responsabilidade e foco nos meus objetivos", recordou.

A mãe de Bella retornou ao Brasil quando a atriz tinha 10 anos e, junto com a filha mais nova, trouxe as duas para morar em Florianópolis. Para custear a faculdade, Bella começou a trabalhar como empregada em um café de teatro. Frequentadores do local frequentemente perguntavam se ela não era atriz, até que um amigo a ajudou a conseguir seu primeiro trabalho em uma campanha de roupas para adolescentes.

"Nem sei se eu queria ser modelo, precisava sobreviver. A gente vivia uma realidade muito difícil. A minha carreira começou numa tentativa de sobrevivência", desabafou Bella, que se emocionou.

