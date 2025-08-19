Grávida, Maíra Cardi desabafa sobre amamentação: 'Não acho lindo e maravilhoso'

À espera da terceira filha, Maíra Cardi falou sobre sua experiência com amamentação e explicou que talvez não consiga amamentar a bebê

A influenciadora digital e coach Maíra Cardi usou as redes sociais para compartilhar um breve desabafo a respeito da maternidade. A famosa, que está à espera de sua primeira filha com o empresário Thiago Nigro, revelou receio de não conseguir amamentar a caçula após o nascimento da bebê.

De acordo com Maíra, uma cirurgia feita por ela nos últimos anos pode acabar impedindo a produção de leite. Apesar disso, a coach explicou que tentará estimular a amamentação com o auxílio de um massageador e outros aparelhos.

Ela, que já é mãe de Lucas Cardi, de 24 anos, e Sophia Cardi, de 6, contou que além de colocar silicone nos seios, também fez um procedimento para diminuir o tamanho do bico do peito após a chegada da menina. " Quando a gente amamenta, o bico do peito vai crescendo e ficando largo e escuro, para termos resistência. Eu não gostava ", relatou.

" Agora, como eu achei que não ia ter mais filhos, eu fiz aquela [cirurgia] de diminuir, que você tira o excesso de pele e diminui a auréola. Coloquei 400ml de peito, então é muito silicone ", continuou Maíra Cardi. Embora haja receio, a coach ressaltou que não se preocupará caso não consiga amamentar a filha caçula, uma vez que sofreu bastante durante o período em que Sophia mamava.

" Então, eu acho que talvez eu não consiga amamentar, mas não vou me descabelar. Não vou mentir para vocês, não acho lindo e maravilhoso essa coisa de dar de mamar, sei que tem mulheres que gostam muito. Quando eu amamentei a Sophia, saía sangue. Eu fiquei com febre quando dei leite para a Sophia de tão doído que ficou. Tive mastite, não foi legal", concluiu Maíra.

Maíra Cardi reflete após comprar enxoval da filha caçula

Recentemente, Maíra Cardi publicou nas redes sociais um vídeo mostrando algumas das peças compradas para o enxoval da bebê, fruto da atual união com Thiago Nigro, e refletiu sobre o alto valor das roupas infantis.

"Eu estou aqui com minha malinha de coisas que eu comprei para a neném. É umas coisas muito fofas, né? Passa muito rápido, então eu peguei coisas desde um mês, bonitinhas, pequenininhas. É muito bizarro as coisinhas pititicas das criancinhas, o tanto que é caro. Uns trens que não fazem sentido nenhum", iniciou.

Em seguida, ela contou que, apesar do alto preço, comprou cerca de dez malas de roupa para a filha. Além disso, Maíra também destacou que tem consciência de que não usará todas as peças na bebê; confira mais detalhes!

