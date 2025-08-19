CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Bebê
  2. Grávida, Maíra Cardi desabafa sobre amamentação: 'Não acho lindo e maravilhoso'
Bebê / Maternidade

Grávida, Maíra Cardi desabafa sobre amamentação: 'Não acho lindo e maravilhoso'

À espera da terceira filha, Maíra Cardi falou sobre sua experiência com amamentação e explicou que talvez não consiga amamentar a bebê

por Rafaela Oliveira
[email protected]

Publicado em 19/08/2025, às 12h51

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Maíra Cardi
Maíra Cardi - Foto: Reprodução / Instagram

A influenciadora digital e coach Maíra Cardi usou as redes sociais para compartilhar um breve desabafo a respeito da maternidade. A famosa, que está à espera de sua primeira filha com o empresário Thiago Nigro, revelou receio de não conseguir amamentar a caçula após o nascimento da bebê.

De acordo com Maíra, uma cirurgia feita por ela nos últimos anos pode acabar impedindo a produção de leite. Apesar disso, a coach explicou que tentará estimular a amamentação com o auxílio de um massageador e outros aparelhos.

Ela, que já é mãe de Lucas Cardi, de 24 anos, e Sophia Cardi, de 6, contou que além de colocar silicone nos seios, também fez um procedimento para diminuir o tamanho do bico do peito após a chegada da menina. "Quando a gente amamenta, o bico do peito vai crescendo e ficando largo e escuro, para termos resistência. Eu não gostava", relatou.

"Agora, como eu achei que não ia ter mais filhos, eu fiz aquela [cirurgia] de diminuir, que você tira o excesso de pele e diminui a auréola. Coloquei 400ml de peito, então é muito silicone", continuou Maíra Cardi. Embora haja receio, a coach ressaltou que não se preocupará caso não consiga amamentar a filha caçula, uma vez que sofreu bastante durante o período em que Sophia mamava.

"Então, eu acho que talvez eu não consiga amamentar, mas não vou me descabelar. Não vou mentir para vocês, não acho lindo e maravilhoso essa coisa de dar de mamar, sei que tem mulheres que gostam muito. Quando eu amamentei a Sophia, saía sangue. Eu fiquei com febre quando dei leite para a Sophia de tão doído que ficou. Tive mastite, não foi legal", concluiu Maíra.

Maíra Cardi reflete após comprar enxoval da filha caçula

Recentemente, Maíra Cardi publicou nas redes sociais um vídeo mostrando algumas das peças compradas para o enxoval da bebê, fruto da atual união com Thiago Nigro, e refletiu sobre o alto valor das roupas infantis.

"Eu estou aqui com minha malinha de coisas que eu comprei para a neném. É umas coisas muito fofas, né? Passa muito rápido, então eu peguei coisas desde um mês, bonitinhas, pequenininhas. É muito bizarro as coisinhas pititicas das criancinhas, o tanto que é caro. Uns trens que não fazem sentido nenhum", iniciou.

Em seguida, ela contou que, apesar do alto preço, comprou cerca de dez malas de roupa para a filha. Além disso, Maíra também destacou que tem consciência de que não usará todas as peças na bebê; confira mais detalhes!

Leia também: Maíra Cardi atualiza estado de saúde da filha após piora: 'Não consegue'

Rafaela Oliveira é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como MaisNovela, Portal Márcia Piovesan, Purepeople Brasil e Jornal O Dia. Escreve sobre celebridades, TV e reality show. (email: [email protected])

maíra cardi
Mayra Cardi Mayra Cardi   

Leia também

Batizado

Clara, Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo - Foto: Manuela Scarpa/Brazil News

Filha de Zezé Di Camargo foi batizada com água do Rio Jordão

batizado

Graciele Lacerda, Clara e Zezé Di Camargo - Foto: Reprodução/Instagram e Manuela Scarpa/Brazil News

Graciele Lacerda reage a comentários sobre roupa da filha no batizado: 'Não é um vestido'

Mesversário

MC Daniel, Lorena Maria e o filho - Foto: Reprodução/Instagram

MC Daniel explica por que não compareceu ao mesversário do filho com Lorena Maria

Curiosidades

Mariana Rios e Juca Diniz são pais de Palo - Foto: Reprodução / Instagram; @whagnerduarte

Palo: descubra o significado do nome do filho de Mariana Rios

batizado

Graciele Lacerda, Clara e Zezé Di Camargo - Foto: Manuela Scarpa/Brazil News

Batizado da filha de Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo teve bolo sofisticado; veja foto

Gestação

Camila Queiroz exibe barriguinha em evento - FOTOS: ROBERTO FILHO / BRAZIL NEWS

Grávida, Camila Queiroz exibe barriguinha em look 'diferentão'; veja

Últimas notícias

MC Daniel, Lorena Maria e o filhoMC Daniel explica por que não compareceu ao mesversário do filho com Lorena Maria
Humberto Martins aponta preocupação em consumir alimentos naturaisHumberto Martins faz confissão sobre alimentação: 'É isso que deve se comer'
Nesta terça-feira, 19, é comemorado o Dia Nacional do Orgulho LésbicoDia Nacional do Orgulho Lésbico: Conheça famosas que levantam a bandeira LGBT+
Bruna Marquezine compartilha os segredos de uma rotina matinal saudávelBruna Marquezine: Conheça os 4 segredos de beleza na rotina matinal da atriz
Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda e ClaraGraciele Lacerda mostra detalhes do batizado de sua filha com Zezé Di Camargo
Mariana Polastreli e Eduardo CostaEduardo Costa faz a esposa trocar de roupa antes de sair de casa
Hulk Paraíba e a filha, AliceHulk Paraíba comemora o aniversário de 12 anos da filha com festão luxuoso
O especialista explicou mais detalhes da reabilitação nutricional de FaustãoEspecialista alerta sobre recuperação de Faustão: 'Não se trata apenas de ganhar ou perder peso'
Eva HuckEva Huck marca presença no aniversário de Gardênia Cavalcanti
Afonso grava vídeo para os filhos gêmeosVale Tudo: Perto da morte, Afonso grava vídeo para filhos gêmeos
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade