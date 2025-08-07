Thiago Nigro explica escolha de comunhão total de bens em união com Maíra Cardi

Marido de Maíra Cardi, Thiago Nigro falou sobre casamento em regime de comunhão total de bens com a coach: 'Mudei minha cabeça'

O empresário Thiago Nigro, mais conhecido como Primo Rico, separou um tempo na quarta-feira, 6, para conversar com o público que o acompanha sobre diversos assuntos. Durante o bate-papo, após um questionamento de um internauta, o marido da coach Maíra Cardi explicou a decisão dos dois em terem se casado em regime de comunhão total de bens.

De acordo com Nigro, sua mentalidade mudou de alguns anos para cá e, hoje, acredita que a família deve estar alinhada em uma única direção e sem conflitos de interesse. " Tudo o que eu tinha antes é nosso, e tudo o que a minha esposa tinha antes, é nosso ", iniciou ele em um vídeo.

"Quando você casa, você assina um contrato sobre o que vai acontecer com o dinheiro depois que vocês se separarem. Mas você não assina um contrato onde garante que você vai amar a outra pessoa para sempre. Então, será que o casamento é sobre dinheiro ou amor? Pelo o que eu acredito, meu corpo é da minha esposa, o dela é meu, tudo é nosso, e não tem como o dinheiro ser diferente de toda essa regra ", completou.

Thiago Nigro ainda acrescentou mais informações em sua explicação: "Não é assim que eu pensava, mas de alguns anos pra cá mudei minha cabeça, e acredito que uma família tem que estar alinhada na mesmíssima direção e sem conflitos de interesse. O casal não tem que ser ‘parceiro’, tem que ‘ser um só' ", escreveu ele na legenda.

Juntos desde 2023, Maíra Cardi e Thiago Nigro oficializaram a união em agosto do mesmo ano, em uma cerimônia discreta realizada no interior de São Paulo, com cerca de 80 convidados. Ainda em dezembro de 2023, os dois se casaram no civil em regime de comunhão total de bens.

Na época, o empresário também explicou seu ponto de vista em relação a decisão: "Se eu acredito no casamento, não estaria eu tomando uma decisão de negócios ao me preparar para um plano B em caso de problemas? Faria algum sentido eu entregar meu corpo, mente e alma para outro, mas não meu dinheiro?", refletiu.

A relação de Thiago Nigro com a enteada

O influenciador Thiago Nigro voltou a comentar sobre sua relação com Sophia, de 6 anos, filha de sua esposa Maíra Cardi com Arthur Aguiar. O empresário abriu uma caixinha de perguntas e respondeu a um internauta que quis saber sobre paternidade; confira mais detalhes!

