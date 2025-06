Ex-BBB Bárbara Heck rebate críticas por não servir bolo em seu casamento

Não quis! A ex-BBB Bárbara Heck se pronunciou sobre a decisão de abrir mão do tradicional bolo de casamento em sua cerimônia

Recentemente, Bárbara Heck, ex-participante do BBB 22, subiu ao altar com o empresário Rick Maia em Gramado, no Rio Grande do Sul, em uma cerimônia ao ar livre. Um detalhe, no entanto, chamou atenção do público: a ausência do tradicional bolo de casamento.

Anteriormente, Bárbara explicou que decidiu colocar apenas um bolo fake para simbolizar o doce e optou por distribuir brownie aos convidados presentes. Apesar de ter esclarecido o assunto, a ex-BBB revelou que passou a receber críticas por sua escolha.

Na noite de terça-feira, 3, a loira usou as redes sociais para rebater alguns comentários negativos a respeito do assunto. Com bom-humor, a recém-casada contou que uma internauta descreveu sua escolha como 'miséria emocional', uma vez que o bolo seria o símbolo da união do casal.

" Oh gente, juro, se vocês amam tanto bolo, façam o seu casamento com bolo. Não está resolvido? Eu hein! Tinha um bolo fake lá para as fotos, para simbolizar: 'Olha símbolo do amor'. Agora um bolo significa o amor? Faça-me o favor ", declarou Bárbara Heck.

Ex-BBB Bárbara Heck rebate críticas por não servir bolo em casamento - Reprodução/Instagram

Como foi o casamento de Bárbara Heck?

Para o seu grande dia, Bárbara Heck escolheu um vestido branco sem alças e estilo romântico. Enquanto isso, o noivo optou por um terno escuro com camisa branca. Entre os convidados, eles contaram com as presenças de Viih Tube, Eliezer, Larissa Tomásia, Lais Caldas e Gustavo Marsengo.

Ao compartilhar novas fotos do casamento, Bárbara declarou: "Não tenho palavras pra explicar tudo o que vivemos nesse dia. Cada pessoa que se deslocou pra viver isso com a gente, cada fornecedor que dedicou tanto trabalho pra tornar real esse sonho. Pra completar, Deus ainda nos abençoou com um dia de sol e um entardecer dignos de cinema, como a gente sempre amou assistir".

E complementou: "Estamos anestesiados com tanto amor que recebemos nesse final de semana e ainda estamos recebendo. O nosso MUITO OBRIGADA do fundo do coração a todos que estiveram conosco. Reunir as pessoas que mais amamos num único momento é o maior presente que poderíamos receber".

