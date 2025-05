Ex-BBB Bárbara Heck se casa com Rick Maia em cerimônia ao ar livre

A ex-BBB Bárbara Heck e o empresário Rick Maia celebram o casamento em cerimônia romântica em Gramado

A ex-BBB Bárbara Heck está casada! Ela oficializou o casamento com o empresário Rick Maia neste sábado, 31, em Gramado, Rio Grande do Sul. Os dois celebraram a união em uma cerimônia ao ar livre.

Para o seu grande dia, a noiva escolheu um vestido branco sem alças e estilo romântico. Enquanto isso, o noivo optou por um terno escuro com camisa branca.

Eles decidiram se casar no sul do Brasil por causa das origens dela, que é de Novo Hamburgo. Os dois devem curtir a lua de mel nas Ilhas Maldivas em julho de 2025.

Entre os convidados, eles contaram com as presenças de Viih Tube, Eliezer, Larissa Tomásia, Lais Caldas e Gustavo Marsengo.

Bárbara e Rick se conheceram quando ela estava se preparando para entrar no BBB 22. Quando ela saiu do confinamento, eles engataram o romance e não se desgrudaram mais. O romance começou há 3 anos e meio.

Você sabia? Bárbara Heck já ficou 21 dias sem celular

A ex-BBB Bárbara Heck passou por uma experiência diferente em um retiro. A modelo ficou 21 dias longe das redes sociais e sem contato com outras pessoas. Em um vídeo compartilhado em sua conta no Tiktok, a famosa detalhou sua experiência e revelou que nesse período não teve nenhum contato com os entes queridos. "O dia realmente tem 24 horas. Sabe a sensação que a gente sente de que o tempo passa rápido demais, de que daqui a pouco já é Natal? Nunca tive tanta certeza de que são as redes sociais, tecnologia, que causam isso na gente", começou ela.

Em seguida, Bárbara afirmou que a experiência foi transformadora. "A gente só tem noção do quanto isso impacta, quando a gente fica sem nada dessas coisas. É muito louco quando você vive as 24 horas do teu dia. Cada pisada no chão, cada pensamento que você mesmo observa... Cada gole d'água, cada minuto do pôr do sol, você realmente sente e consegue estar presente no agora. Minha maior confusão foi: não, a vida não está passando rápido demais. A gente é que está muito acelerado, imerso ou no nosso celular, no computador ou no trabalho", refletiu ela.

Por fim, ela aconselhou os seguidores a tentarem fazer o mesmo. "Você começa a se auto-observar, perceber o que que tu está fazendo com as 24 horas do teu dia - que, na verdade, não passam tão rápido assim como a gente pensa. Se vocês tiverem a oportunidade de viver uma experiência assim - essa minha experiência foi vivida em um retiro - e foi só uma das características de tudo que aconteceu comigo nesse período. Mas se vocês tiverem a oportunidade de um dia fazer uma experiência dessa, façam".

