Ex-BBB Bárbara Heck explica por que não serviu bolo em seu casamento: 'Abri mão'

Após seu casamento com Rick Maia, a ex-BBB Bárbara Heck explicou por que decidiu abrir mão do tradicional bolo de casamento

A ex-BBB Bárbara Heckse casou com o empresário Rick Maiano último sábado, 31, em Gramado, Rio Grande do Sul, em uma cerimônia ao ar livre. E um detalhe chamou atenção: não teve bolo de casamento. Nesta segunda-feira, 2, a recém-casada explicou por que decidiu abrir mão do tradicional doce.

"Eu não coloquei bolo no meu casamento, mas a gente passou brownie nas mesas. Aquela coisa de cortar bolo dá muito trabalho, então a gente levou brownies e fomos espalhando. A galera amou. E é uma coisa mais prática, tu come como se fosse um bolo. Não tem aquela função de cortar bolo, prato e etc. E foi sucesso", comentou Bárbara.

Na legenda, ela adicionou: "Abri mão do bolo de casamento (optei por colocar só o bolo fake) e passamos brownie pra galera".

Bárbara Heck xplica por que abriu mão do tradicional do bolo - Foto: Reprodução/Instagram

Como foi o casamento de Bárbara Heck?

Para o seu grande dia, a noiva escolheu um vestido branco sem alças e estilo romântico. Enquanto isso, o noivo optou por um terno escuro com camisa branca. Entre os convidados, eles contaram com as presenças de Viih Tube, Eliezer, Larissa Tomásia, Lais Caldas e Gustavo Marsengo.

Ao compartilhar novas fotos do casamento, Bárbara declarou: "Não tenho palavras pra explicar tudo o que vivemos nesse dia. Cada pessoa que se deslocou pra viver isso com a gente, cada fornecedor que dedicou tanto trabalho pra tornar real esse sonho. Pra completar, Deus ainda nos abençoou com um dia de sol e um entardecer dignos de cinema, como a gente sempre amou assistir".

E complementou: "Estamos anestesiados com tanto amor que recebemos nesse final de semana e ainda estamos recebendo. O nosso MUITO OBRIGADA do fundo do coração a todos que estiveram conosco. Reunir as pessoas que mais amamos num único momento é o maior presente que poderíamos receber".

