Camila Pitanga revela data prevista para casamento e detalhes da cerimônia

Noivas / Cerimônia

A atriz Camila Pitanga falou sobre os planos de casamento com o companheiro, Patrick Pessoa, e revelou quando pretende subir ao altar

Juliana Dracz
Por Juliana Dracz
Camila Pitanga e Patrick Pessoa – Foto: Reprodução/Instagram @caiapitanga e Globo
Camila Pitanga e Patrick Pessoa – Foto: Reprodução/Instagram @caiapitanga e Globo

A atriz Camila Pitanga está noiva! Nesta terça-feira, 22, durante sua participação no Encontro com Patrícia Poeta, ela falou sobre os planos de casamento com o companheiro, Patrick Pessoa, e revelou quando pretende subir ao altar.

Durante o programa, uma participante da plateia perguntou como estavam os preparativos e se o casamento aconteceria ainda este ano.  Camila explicou que Patrick a surpreendeu com o pedido e que o momento fez sentido para ambos e para suas famílias. Ela adiantou ainda que o casamento está previsto para o ano que vem e será uma cerimônia íntima, apenas para familiares e amigos próximos. “Uma coisa bem da gente”, definiu.

Camila Pitanga e Patrick Pessoa - Foto: Reprodução/Instagram
Camila Pitanga e Patrick Pessoa – Foto: Reprodução/Instagram @caiapitanga

Como foi o pedido?

Em recente participação no programa ‘Lady Night’, do Multishow, a atriz contou como foi o pedido. “Estou noiva. Gente, eu fui pedida em casamento!”, celebrou Camila. “Ele pediu para ler uma carta, eu vi que tinham oito páginas, era uma espécie de revisão muito lúcida, muito sensível sobre tudo o que a gente tinha vivido, são quatro anos. E aí, no final da carta, ele falou: ‘Olha, agora eu vou ter que me ajoelhar, porque minha filha disse que para pedir, para fazer isso que eu vou fazer, tem que ser ajoelhado’”, detalhou a atriz.

Em seguida, ela contou que se emocionou com o pedido. “Aí, ele saca a aliança e diz: ‘Você quer casar comigo?’. Eu chorava, chorava, chorava. ‘Sim!’. Que gostoso poder falar pras pessoas que você ama, que você achou uma pessoa, que essa pessoa te achou, e que você quer realmente celebrar isso pra vida”, contou Camila.

Veja a aliança:

Camila Pitanga mostra sua aliança - Foto: Reprodução/Multishow
Camila Pitanga mostra sua aliança – Foto: Reprodução/Multishow

Vale lembrar que Camila Pitanga está com Patrick Pessoa desde 2021.

Juliana Dracz
 Juliana Dracz é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, já passou por sites como Observatório da TV e Leo Dias. Escreve sobre novelas, celebridades e TV.
