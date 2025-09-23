Camila Pitanga revela data prevista para casamento e detalhes da cerimônia

A atriz Camila Pitanga falou sobre os planos de casamento com o companheiro, Patrick Pessoa, e revelou quando pretende subir ao altar

A atriz Camila Pitanga está noiva! Nesta terça-feira, 22, durante sua participação no Encontro com Patrícia Poeta, ela falou sobre os planos de casamento com o companheiro, Patrick Pessoa, e revelou quando pretende subir ao altar.

Durante o programa, uma participante da plateia perguntou como estavam os preparativos e se o casamento aconteceria ainda este ano. Camila explicou que Patrick a surpreendeu com o pedido e que o momento fez sentido para ambos e para suas famílias. Ela adiantou ainda que o casamento está previsto para o ano que vem e será uma cerimônia íntima, apenas para familiares e amigos próximos. “Uma coisa bem da gente”, definiu.

Como foi o pedido?

Em recente participação no programa ‘Lady Night’, do Multishow, a atriz contou como foi o pedido. “Estou noiva. Gente, eu fui pedida em casamento!”, celebrou Camila. “Ele pediu para ler uma carta, eu vi que tinham oito páginas, era uma espécie de revisão muito lúcida, muito sensível sobre tudo o que a gente tinha vivido, são quatro anos. E aí, no final da carta, ele falou: ‘Olha, agora eu vou ter que me ajoelhar, porque minha filha disse que para pedir, para fazer isso que eu vou fazer, tem que ser ajoelhado’”, detalhou a atriz.

Em seguida, ela contou que se emocionou com o pedido. “Aí, ele saca a aliança e diz: ‘Você quer casar comigo?’. Eu chorava, chorava, chorava. ‘Sim!’. Que gostoso poder falar pras pessoas que você ama, que você achou uma pessoa, que essa pessoa te achou, e que você quer realmente celebrar isso pra vida”, contou Camila.

Vale lembrar que Camila Pitanga está com Patrick Pessoa desde 2021.

