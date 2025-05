Camila Pitanga faz rara aparição com o namorado Patrick Pessoa

Camila Pitanga fez uma rara aparição ao lado do namorado Patrick Pessoa na estreia da peça de teatro Ao Vivo (Dentro da Cabeça de Alguém)

Nesta sexta-feira, 2, Camila Pitanga marcou presença na estreia da peça de teatro Ao Vivo (Dentro da Cabeça de Alguém), que está em cartaz no teatro Carlos Gomes.

A atriz, que é bastante discreta em relação a sua vida pessoal, fez uma rara aparição ao lado do namorado Patrick Pessoa.

Com um cropped azul marinho e uma calça toda estampada de roxo, a famosa posou sorridente ao lado do amado e fez a alegria dos fotógrafos de plantão. O último trabalho de Camila Pitanga foi como a Lola em Beleza Fatal, novela disponível na Max.

A peça de teatro Ao Vivo (Dentro da Cabeça de Alguém) é estrelada por Renata Sorrah e se passa dentro da cabeça de um artista, mostrando ao público seu imaginário, sonhos e anseios.

Declaração de amor

A atriz Camila Pitanga completou mais um ano ao lado do professor de filosofia Patrick Pessoa. Para celebrar a data especial, ele usou as redes sociais para compartilhar um vídeo com vários momentos especiais com a artista e celebrou os quatro anos de relacionamento deles.

"Já era, Camila, te disse no nosso segundo encontro, ainda tentando inventar uma escala nova capaz de registrar o abalo sísmico que tinha acontecido no nosso primeiro mergulho. Quatro anos depois, os abalos sísmicos continuam e faço a experiência cotidiana (dá para a gente renascer quantas vezes nesta vida?) de viver outros tantos terremotos do teu lado", começou ele na legenda da publicação.

E complementou: "Terremoto é quando extratos muito profundos da gente se movem. E está gostosa demais esta nossa vida no compasso de tantas mudanças internas! Viva o movimento que gera movimento. Estou cada vez mais apaixonado por você. Já era em dobro, Camila! E o mais grave é que isso não é retórica. Só nos resta dançar um tango argentino!".

