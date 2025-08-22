Camila Pitanga revela que está noiva e conta como foi o pedido: 'Chorava'

A atriz Camila Pitanga anunciou que está noiva! Ela contou que foi pedida em casamento pelo namorado e deu detalhes de como tudo aconteceu
A atriz Camila Pitanga anunciou que está noiva! Nesta quinta-feira, 21, durante sua participação no programa 'Lady Night', do Multishow, a atriz contou que recentemente foi pedida em casamento pelo namorado, Patrick Pessoa, e deu detalhes de como tudo aconteceu.
"Estou noiva. Gente, eu fui pedida em casamento!", celebrou Camila. "Ele pediu para ler uma carta, eu vi que tinham oito páginas, era uma espécie de revisão muito lúcida, muito sensível sobre tudo o que a gente tinha vivido, são quatro anos. E aí, no final da carta, ele falou: 'Olha, agora eu vou ter que me ajoelhar, porque minha filha disse que para pedir, para fazer isso que eu vou fazer, tem que ser ajoelhado'", detalhou a atriz.
Em seguida, ela contou que se emocionou com o pedido. "Aí, ele saca a aliança e diz: 'Você quer casar comigo?'. Eu chorava, chorava, chorava. 'Sim!'. Que gostoso poder falar pras pessoas que você ama, que você achou uma pessoa, que essa pessoa te achou, e que você quer realmente celebrar isso pra vida", contou Camila.
É bom lembrar que Camila Pitanga está com Patrick Pessoa desde 2021. Ele é professor de Filosofia e, em 2022, durante entrevista ao 'Quem Pode, Pod', ela revelou que os dois estavam morando juntos na época.
“Fiz um mandato pra mim de não me casar ou morar junto por dois anos, seja quem for…. Estou com a casa em obra e fui morar de aluguel em outro lugar. Obra atrasada, tive que entregar [o imóvel alugado], e estou sendo acolhida pelo meu namorado. É um casamentinho, a gente está curtindo", revelou.
Em julho, Camila Pitanga mostrou que fez uma viagem para o Piauí com a família e compartilhou registros com o namorado, Patrick Pessoa, a filha dele e sua herdeira, Antonia Pitanga, fruto do casamento que viveu por dez anos com Claudio Amaral Peixoto.
No local, eles aproveitaram diversos passeios para explorar a natureza. Trilha, passeio de barco e banho de rio foram apenas alguns dos momentos vividos. Também visitaram os principais pontos turísticos da Serra da Capivara e do Delta do Parnaíba. Veja as fotos!
Ver essa foto no Instagram
|Preta Gil ganha nova homenagem em novela da Globo; saiba como e quando será
|Prêmio Chico Vive abre inscrições para reconhecer jovens líderes socioambientais no Brasil
|Mãe de Sheron Menezzes faz forte desabafo após a morte do filho: 'Gritei muito'
|Após sofrer bullying por ter tido mãe com HIV, Cauã Reymond apoia causa
|Como Sophia Valverde conheceu o noivo? Atriz revela início do romance
|Vale Tudo: Mário Sérgio toma golpe de Odete: 'Nunca te prometi nada'
|Michel Teló revela detalhes de sua preparação para ser mentor no Estrela da Casa
|Ele cresceu! Tom Brady celebra os 18 anos do filho mais velho com fotos inéditas
|Ofertas do dia: Apple Watch com super descontos de até 38%
|Lucas Rangel mostra alguns cômodos de seu novo apartamento em SP; veja fotos