  2. Camila Pitanga revela que está noiva e conta como foi o pedido: 'Chorava'
Noivas / vai casar!

Camila Pitanga revela que está noiva e conta como foi o pedido: 'Chorava'

A atriz Camila Pitanga anunciou que está noiva! Ela contou que foi pedida em casamento pelo namorado e deu detalhes de como tudo aconteceu

Juliana Dracz
por Juliana Dracz

Publicado em 22/08/2025, às 11h16

Camila Pitanga
Camila Pitanga - Foto: Reprodução/Globo

A atriz Camila Pitanga anunciou que está noiva! Nesta quinta-feira, 21, durante sua participação no programa 'Lady Night', do Multishow, a atriz contou que recentemente foi pedida em casamento pelo namorado, Patrick Pessoa, e deu detalhes de como tudo aconteceu.

"Estou noiva. Gente, eu fui pedida em casamento!", celebrou Camila. "Ele pediu para ler uma carta, eu vi que tinham oito páginas, era uma espécie de revisão muito lúcida, muito sensível sobre tudo o que a gente tinha vivido, são quatro anos. E aí, no final da carta, ele falou: 'Olha, agora eu vou ter que me ajoelhar, porque minha filha disse que para pedir, para fazer isso que eu vou fazer, tem que ser ajoelhado'", detalhou a atriz.

Em seguida, ela contou que se emocionou com o pedido. "Aí, ele saca a aliança e diz: 'Você quer casar comigo?'. Eu chorava, chorava, chorava. 'Sim!'. Que gostoso poder falar pras pessoas que você ama, que você achou uma pessoa, que essa pessoa te achou, e que você quer realmente celebrar isso pra vida", contou Camila.

Camila Pitanga revela que está noiva e conta como foi o pedido
Camila Pitanga revela que está noiva e conta como foi o pedido

É bom lembrar que Camila Pitanga está com Patrick Pessoa desde 2021. Ele é professor de Filosofia e, em 2022, durante entrevista ao 'Quem Pode, Pod'ela revelou que os dois estavam morando juntos na época.

Fiz um mandato pra mim de não me casar ou morar junto por dois anos, seja quem for…. Estou com a casa em obra e fui morar de aluguel em outro lugar. Obra atrasada, tive que entregar [o imóvel alugado], e estou sendo acolhida pelo meu namorado. É um casamentinho, a gente está curtindo", revelou. 

Camila Pitanga e Patrick Pessoa - Foto: Reprodução/Instagram
Camila Pitanga e Patrick Pessoa - Foto: Reprodução/Instagram

Camila Pitanga e Patrick Pessoa - Foto: Reprodução/Instagram
Camila Pitanga e Patrick Pessoa - Foto: Reprodução/Instagram

Viagem com a filha, o namorado e a enteada

Em julho, Camila Pitanga mostrou que fez uma viagem para o Piauí com a família e compartilhou registros com o namorado, Patrick Pessoa, a filha dele e sua herdeira, Antonia Pitanga, fruto do casamento que viveu por dez anos com Claudio Amaral Peixoto.

No local, eles aproveitaram diversos passeios para explorar a natureza. Trilha, passeio de barco e banho de rio foram apenas alguns dos momentos vividos. Também visitaram os principais pontos turísticos da Serra da Capivara e do Delta do Parnaíba. Veja as fotos!

Juliana Dracz

 Juliana Dracz é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, já passou por sites como Observatório da TV e Leo Dias. Escreve sobre novelas, celebridades e TV.

camila pitanga
Camila Pitanga Camila Pitanga   

