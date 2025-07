Camila Pitanga mostra viagem com a filha, o namorado e a enteada

Em sua rede social, Camila Pitanga mostra momentos de viagem com Patrick Pessoa a filha dele e sua filha, Antonia Pitanga, no Piauí; veja

A atriz Camila Pitanga mostrou que fez uma viagem para o Piauí com a família. Neste domingo, 27, a famosa compartilhou os registros e encantou ao surgir com o namorado, Patrick Pessoa, a filha dele e sua herdeira, Antonia Pitanga, fruto do casamento que viveu por dez anos com Claudio Amaral Peixoto.

No local, eles fizeram vários passeios para conhecerem a natureza. Trilha, barco, banho de rio foram apenas alguns dos momentos que tiveram por lá. Eles foram aos pontos turísticos da Serra da Capivara e do Delta do Parnaíba.

É bom lembrar qeu Camila Pitanga está com Patrick Pessoa desde 2021. Ele é professor de Filosofia e, em 2022, durante entrevista ao 'Quem Pode, Pod', ela revelou que os dois já estavam morando juntos na época.

Camila Pitanga fala sobre não esconder suas rugas com procedimentos

A atriz Camila Pitanga está dando o que falar com sua personagem na novela Beleza Fatal, da Max. Vivendo a vilã Lola, que adora luxo e vive montada, a famosa contou durante sua participação no Sem Censura, da TV Brasil, que não fez nada para mudar sua aparência e que tudo era maquiagem.

Seguindo um estilo mais natural e aceitando suas marcas de expressão, a famosa, de 47 anos, contou que prefere assumir sua aparência e sua idade. Camila Pitanga explicou para Cissa Guimarães que aceita as rugas e quer viver o processo de envelhecer para interpretar personagens dessa idade.