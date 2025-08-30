Zé Felipe canta com Duda Bertelli após carona em moto

Depois do flagra de uma carona em uma moto em Barretos, o cantor Zé Felipe recebeu Duda Bertelli no palco do seu show

O cantor Zé Felipe realizou o seu show na Festa do Peão de Barretos na madrugada deste sábado, 30, e contou com uma participação especial. No palco, ele recebeu a cantora Duda Bertelli, de 19 anos, depois da cena inusitada da carona de moto.

Os dois esbanjaram sorrisos e simpatia durante o show. Porém, os fãs começaram a cogitar uma suposta aproximação dos dois. Os rumores começaram após ele ter pego uma carona de moto com ela na quinta-feira, 28.

O vídeo da carona viralizou na internet e os rumores ficaram ainda mais aquecidos após o show juntos.

Vale lembrar que Duda é conhecida pelo hit ‘Procura-se’ e é amiga da cantora Ana Castela.

Atualmente, Zé Felipe está solteiro. Em seu show, ele começou com seus hits de funk, incluindo Porsche Azul e Malvada. Logo depois, ele cantou sucessos do sertanejo, como Nos Bares da Cidade, Evidências e Tentei Esquecer.

Duda Bertelli participa do show de Zé Felipe - Foto: Eduardo Martins / Brazil News

Duda Bertelli - Foto: Eduardo Martins / Brazil News

Duda Bertelli já falou sobre a aproximação de Zé Felipe e Ana Castela

Neste sábado,23, durantes os bastidores do programa Caldeirão com Mion,Duda Bertelli, cantora e amiga da famosa Boiadeira, comentou sobre a aproximação de Ana Castela com Zé Felipe.

Apesar de Duda ter desconversando quando foi questionada sobre o possível romance entre os artistas, ela confirmou que eles trabalharam juntos em um novo lançamento. “Eles gravaram uma música maravilhosa juntos, que to ansiosa para a galera ouvir, tenho certeza que vai ser um sucesso”, afirmou a amiga em entrevista ao Portal Leo Dias.

A amiga próxima da cantora destacou que já conheceu o suposto affair de Ana Castela, e descreveu ele como “super querido mesmo”.

Pistas do suposto affair entre Ana Castela e Zé Felipe

Viagem para a Disney

Ana Castela e Zé Felipe viajaram juntos para Orlando, nos Estados Unidos, o que foi um dos primeiros indícios de um possível envolvimento romântico. Durante a viagem, Ana fez uma publicação brincando sobre o verdadeiro amor de Zé Felipe, dizendo: "Gente, eu vou assumir para vocês, eu vou! O Odorico é quem está ficando o Zé", ao publicar uma foto do sertanejo com um amigo.

Explicação da assessoria de Zé Felipe

A assessoria de Zé Felipe esclareceu a situação, dizendo que o cantor foi aos Estados Unidos para gravar em espanhol e que encontrou Ana Castela como amiga, aproveitando o dia juntos nos parques de diversões.

Show em Buritama

Durante um show que Ana Castela fez em Buritama, interior de São Paulo, Zé Felipe subiu ao palco e cantou a música "Evidências" de Chitãozinho e Xororó, considerada o "hino dos casais". Em certo momento, Ana percebeu que Zé Felipe a observava e brincou: "Faz alguma coisa", ao que ele respondeu: "Estou te olhando, vendo o povo, estou vendo você". Esse momento foi interpretado pelos fãs como algo mais íntimo.

Reação do público

Durante a apresentação, o público pediu que Ana Castela e Zé Felipe se beijassem, aumentando os rumores sobre o relacionamento deles.

Mudança nas redes sociais

Recentemente, Ana Castela foi notada não sendo mais seguida por Gustavo Mioto, que já foi seu namorado em outras ocasiões. Isso gerou mais especulação sobre o envolvimento da cantora com Zé Felipe.

Jatinho particular

Zé Felipe e Ana Castela também foram vistos viajando juntos em um jatinho particular, como revelou o portal Léo Dias.

Canção romântica de Zé Felipe

Para aumentar ainda mais as suspeitas, Zé Felipe compartilhou uma gravação em seu Instagram, cantando "A cor da esperança", uma música romântica da dupla Renan & Ray. Os versos da canção, especialmente "Todo dia me pergunto: por onde anda você?", fizeram os internautas se perguntarem se a música era uma indireta para Ana Castela.

O suposto romance entre Ana Castela e Zé Felipe continua a ser comentado nas redes sociais, e os fãs aguardam mais informações sobre o relacionamento entre os dois artistas. A cada passo, novas pistas surgem, mas nada foi confirmado até o momento.

