Zé Felipe canta com Duda Bertelli após carona em moto

Depois do flagra de uma carona em uma moto em Barretos, o cantor Zé Felipe recebeu Duda Bertelli no palco do seu show
O cantor Zé Felipe realizou o seu show na Festa do Peão de Barretos na madrugada deste sábado, 30, e contou com uma participação especial. No palco, ele recebeu a cantora Duda Bertelli, de 19 anos, depois da cena inusitada da carona de moto.
Os dois esbanjaram sorrisos e simpatia durante o show. Porém, os fãs começaram a cogitar uma suposta aproximação dos dois. Os rumores começaram após ele ter pego uma carona de moto com ela na quinta-feira, 28.
O vídeo da carona viralizou na internet e os rumores ficaram ainda mais aquecidos após o show juntos.
Vale lembrar que Duda é conhecida pelo hit ‘Procura-se’ e é amiga da cantora Ana Castela.
Atualmente, Zé Felipe está solteiro. Em seu show, ele começou com seus hits de funk, incluindo Porsche Azul e Malvada. Logo depois, ele cantou sucessos do sertanejo, como Nos Bares da Cidade, Evidências e Tentei Esquecer.
Neste sábado,23, durantes os bastidores do programa Caldeirão com Mion,Duda Bertelli, cantora e amiga da famosa Boiadeira, comentou sobre a aproximação de Ana Castela com Zé Felipe.
Apesar de Duda ter desconversando quando foi questionada sobre o possível romance entre os artistas, ela confirmou que eles trabalharam juntos em um novo lançamento. “Eles gravaram uma música maravilhosa juntos, que to ansiosa para a galera ouvir, tenho certeza que vai ser um sucesso”, afirmou a amiga em entrevista ao Portal Leo Dias.
A amiga próxima da cantora destacou que já conheceu o suposto affair de Ana Castela, e descreveu ele como “super querido mesmo”.
Ana Castela e Zé Felipe viajaram juntos para Orlando, nos Estados Unidos, o que foi um dos primeiros indícios de um possível envolvimento romântico. Durante a viagem, Ana fez uma publicação brincando sobre o verdadeiro amor de Zé Felipe, dizendo: "Gente, eu vou assumir para vocês, eu vou! O Odorico é quem está ficando o Zé", ao publicar uma foto do sertanejo com um amigo.
A assessoria de Zé Felipe esclareceu a situação, dizendo que o cantor foi aos Estados Unidos para gravar em espanhol e que encontrou Ana Castela como amiga, aproveitando o dia juntos nos parques de diversões.
Durante um show que Ana Castela fez em Buritama, interior de São Paulo, Zé Felipe subiu ao palco e cantou a música "Evidências" de Chitãozinho e Xororó, considerada o "hino dos casais". Em certo momento, Ana percebeu que Zé Felipe a observava e brincou: "Faz alguma coisa", ao que ele respondeu: "Estou te olhando, vendo o povo, estou vendo você". Esse momento foi interpretado pelos fãs como algo mais íntimo.
Durante a apresentação, o público pediu que Ana Castela e Zé Felipe se beijassem, aumentando os rumores sobre o relacionamento deles.
Recentemente, Ana Castela foi notada não sendo mais seguida por Gustavo Mioto, que já foi seu namorado em outras ocasiões. Isso gerou mais especulação sobre o envolvimento da cantora com Zé Felipe.
Zé Felipe e Ana Castela também foram vistos viajando juntos em um jatinho particular, como revelou o portal Léo Dias.
Para aumentar ainda mais as suspeitas, Zé Felipe compartilhou uma gravação em seu Instagram, cantando "A cor da esperança", uma música romântica da dupla Renan & Ray. Os versos da canção, especialmente "Todo dia me pergunto: por onde anda você?", fizeram os internautas se perguntarem se a música era uma indireta para Ana Castela.
O suposto romance entre Ana Castela e Zé Felipe continua a ser comentado nas redes sociais, e os fãs aguardam mais informações sobre o relacionamento entre os dois artistas. A cada passo, novas pistas surgem, mas nada foi confirmado até o momento.
Leia também:Zé Felipe e Ana Castela? Márcia Sensitiva faz previsão após rumores de affair
|Médico explica tratamento para quadro que atingiu Mario Frias: 'Tem dois pilares'
|Curtida da mãe de Virginia Fonseca deixa os fãs surpresos: ‘Quem merece’
|Julia Roberts exibe foto inédita com o marido após noite inesquecível
|Médico aponta atitudes para controle de doença de Larissa Manoela: 'Falar sobre é importante'
|Eduardo Muniz, de Grey's Anatomy, sobre sucesso internacional: 'Me emociona'
|Maria Carol Rebello volta às novelas e encontra novos horizontes por meio da arte
|Hariany liga para o ex, Matheus Vargas, e revela tudo o que disse para ele
|Carolina Dieckmmann entrega segredo de acordo com Alexandre Nero para Vale Tudo
|Nany People declara: 'Nem acreditei que fiz 60, até pedi a recontagem dos votos'
|Laura Brito fala pela primeira vez sobre a morte do irmão: ‘Coisa mais dolorosa’