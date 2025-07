Ana Castela reage e surge com Zé Felipe após boatos de que estariam ficando

Após colunista dizer que os dois estão ficando, Ana Castela reage e posta vídeo em sua rede social brincando com Zé Felipe

Nesta terça-feira, 29, surgiu o boato de que Zé Felipe e Ana Castela estariam ficando. Após sair a notícia em algumas páginas e sites, a Boiadeira resolveu se pronunciar em seus stories gravando um vídeo ao lado do ex-marido de Virginia Fonseca.

Curtindo um parque de diversão em Orlando, nos EUA, os dois apareceram com outras pessoas e a cantora brincou sobre o filho de Leonardo na verdade estar ficando com um colega deles. Ana Castela então registrou os dois e tirou sarro da situação.

"Gente, eu vou assumir para vocês, eu vou, eu vou", disse ela dando risada e alegando que os meninos estavam ficando.

Ainda nesta terça-feira, 29, Virginia Fonseca foi surpreendida com flores gigantes no SBT. Após fazer a postagem com a surpresa, a influenciadora recebeu um comentário do cantor Felipe Amorim. O artista então explicou o motivo de ter enviado o mimo para a loira.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Segue a Cami (@segueacami)

A separação de Virginia e Zé Felipe

Horas antes de anunciarem o fim do casamento, Virginia e Zé Felipe surgiram curtindo um jantar romântico no quarto do hotel em Portugal. Depois de darem a notícia, a foto do conhecido "fomos" deles se beijando foi apagada dos stories dela. O público até cogitou que tudo é uma brincadeira ou jogada de marketing, contudo a assessoria do casal confirmou o término.

Além de deletarem o clique se beijando dos stories, os dois trocaram suas fotos de perfil da rede social, colocando uma com os três filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

Em meio a algumas suposições sobre qual seria o motivo da separação, os internautas resgataram um vídeo do Dia Das Mães, no qual a empresária apareceu com o semblante um pouco abatido. Na ocasião, o público já cogitava um "climão" entre o casal ou uma crise entre eles.

Horas depois do anúncio, o ex-casal gravou um vídeo contando a verdade sobre a decisão. Virginia Fonseca até postou uma reflexão sobre terem se tornado amigos.

Mesmo separada, Virginia Fonseca foi ao show de Zé Felipe em Portugal e recebeu críticas por aparecer aproveitando o momento enquanto ele chorava no palco. O cantor então saiu em defesa dela e os amigos deles também.