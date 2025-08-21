CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Horóscopo
  2. Zé Felipe e Ana Castela? Márcia Sensitiva faz previsão após rumores de affair
Horóscopo / Previsão

Zé Felipe e Ana Castela? Márcia Sensitiva faz previsão após rumores de affair

Márcia Sensitiva surpreende ao apontar qual é o nível de compatibilidade de Ana Castela e Zé Felipe com base nos signos deles

por Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 21/08/2025, às 15h53

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Zé Felipe e Ana Castela
Zé Felipe e Ana Castela - Foto: Reprodução / Instagram

Os rumores sobre o suposto affair entre Ana Castela e Zé Felipe estão tomando conta da internet. Tanto que até a astróloga Márcia Sensitiva fez uma previsão sobre a compatibilidade entre eles.

Em participação no programa Melhor da Tarde, da Band, Márcia Sensitiva foi questionada sobre o que os astros dizem sobre o suposto affair entre os cantores. Então, ela garantiu que eles têm chance de dar certo. “Isso aqui na cama vai ser um negócio… A química”, declarou ela, e completou: “Se eles se pegarem, não se largam mais”.

Ao ser informada de que o affair já pode ser real, a Sensitiva declarou: “Então, meu filho, vai longe. Vai longo porque o negócio aqui é na horizontal”. Ela disse que fez a previsão com base nos signos deles. Zé é de Touro e Ana é de Escorpião, que são signos complementares de acordo com os estudos do zodíaco.

Márcia Sensitiva fala da separação de Zé Felipe e Virginia Fonseca

Ainda no programa Melhor da Tarde, o apresentador Leo Dias pediu para Márcia Sensitiva ver quem que terminou o casamento: Zé Felipe ou Virginia? E ela foi direta em sua resposta: “Virginia. Eu acho. Para mim, olhando os signos, ela tomou a atitude e ele aceitou, sofreu muito. Mas quem o primeiro pontapé foi ela”.

Ao ser questionada sobre quem estaria mais arrependido, a astróloga disse: “Nenhum dos dois. No começo, eu até disse que pode ser que volte, mas fica um mês e acaba. Acabou o ciclo. Acabou, não adianta querer voltar. Quando ela vê a falta do pai com as crianças, ela sente. Ela poderia até pensar. Para ela, é muito doído ver que o pai não está presente. Química, esquece. Se voltar, termina de novo”.

O divórcio de Virginia e Zé Felipe 

  • 1 - Divórcio finalizado em 3 semanas – O processo foi concluído de forma amigável e com acordo entre as partes, na Justiça de Goiás.
  • 2 - Nome de solteira – Virginia voltou a usar o nome de solteira: Virginia Pimenta da Fonseca Serrão.
  • 3 - Regime de casamento – O casal estava casado sob o regime de comunhão parcial de bens. A divisão de patrimônio ainda segue pendente.
  • 4 - Guarda dos filhos – A guarda dos 3 filhos será compartilhada, com residência fixa na casa de Virginia.
  • 5 - Direito de visitação – Zé Felipe poderá visitar os filhos com frequência e buscá-los após avisar com 24 horas de antecedência.
  • 6 - Pensão alimentícia – Zé Felipe pagará R$ 20 mil de pensão para cada filho, totalizando R$ 60 mil por mês.

Virginia Fonseca e Zé Felipe

Virginia Fonseca e Zé Felipe

Virginia Fonseca e Zé Felipe

Leia também:Em casa com os filhos, Zé Felipe mostra José Leonardo fazendo declaração para ele

Os boatos de affair envolvendo o ex-casal

O cantor Zé Felipe e a influenciadora digital Virginia Fonseca se separaram em maio de 2025 após 5 anos de relacionamento e três filhos juntos. Desde que eles anunciaram o fim do casamento, os dois foram alvos de rumores de que teriam feito a fila do romance andar. Será? Relembre os boatos sobre a vida amorosa dos dois nos últimos tempos.

Logo depois da separação, o cantor Zé Felipe foi envolvido em boatos de que poderia viver algum romance com Bella Campos. Os dois estão solteiros e ela compartilhou posts nas redes sociais com a música dele. Então, os internautas começaram a cogitar uma aproximação, mas o assunto esfriou ao longo dos dias e nada mais foi dito.

Por sua vez, Virginia Fonseca deu o que falar após surgirem boatos de que ela curtiu a festa de aniversário do jogador de futebol Vini Jr. Rapidamente, os rumores começaram a cogitar que eles estariam se conhecendo melhor. No entanto, eles não se pronunciaram sobre os rumores.

Além disso, Zé Felipe foi alvo de rumores de que estaria ficando com a cantora Ana Castela. Os boatos começaram quando o Portal Leo Dias compartilhou que eles estavam ficando juntos e até se encontraram em Orlando, nos Estados Unidos. Porém, eles negaram e garantiram que são apenas amigos.

Recentemente, Virginia Fonseca foi surpreendida com um buquê de flores gigante no estacionamento do SBT antes da gravação do seu programa. Rapidamente, os internautas começaram a questionar quem tinha enviado as flores, mas tudo não passou de um agradecimento de um amigo. As flores foram dadas por Felipe Amorim porque ela ajudou a divulgar sua música, Eu Vou na Sua Casa, e ele tem namorada. Ou seja, nada de affair entre eles.

Desse modo, o que se sabe é que Virginia e Zé Felipe continuam solteiros. Os dois estão com o processo de divisão de bens em andamento na justiça, mas já definiram que a guarda dos três filhos será compartilhada. 

Priscilla Comoti é editora de conteúdo do site CARAS. Ela é formada em jornalismo e em audiovisual, já passou pelos sites Contigo!, Minha Novela, TiTiTi, Mais Novela e Portal Márcia Piovesan. Escreve sobre celebridades, notícias sobre a família real britânica, TV, reality show e novelas.

affairZé FelipeMárcia FernandesMárcia Sensitivaana castela
Zé Felipe Zé Felipe   

Leia também

FUTURO

Pabllo Vittar inicia nova era; astróloga fala de sucesso - Reprodução/Instagram

Astróloga revela sobre Pabllo Vittar : 'Ano muito emocional'

CAMPEÃO?

Davi Brito em A Fazenda: Astróloga fala sobre caminhos do influenciador no reality show - Reprodução/Instagram

Astróloga revela caminhos de Davi Brito em A Fazenda: 'Tem isso forte'

Dom da comunicação

Filha de Key Alves e Bruno Rosa será RosaMaria - Reprodução/Instagram

Nome da filha de Key Alves e Bruno Rosa carrega ‘poder de influência’, aponta numeróloga

GLOBO

A astróloga fez uma previsão sofre o futuro de Alvaro Xaro na Dança dos Famosos - Divulgação

Astróloga revela trajetória de Alvaro Xaro na Dança dos Famosos: 'Essa energia é favorável'

VEM AÍ?

John Drops está no Masterchef Celebridades; vidente revela sobre trajetória - Reprodução/Instagram

Vidente revela sobre John Drops no Masterchef: 'Precisa tomar muito cuidado'

Impressionante!

Cantor Hugo Alves - Reprodução/Instagram/Band

Tarólogo faz alerta sobre futuro de Hugo Alves no reality da Band: 'Apagado'

Últimas notícias

Nesta quinta-feira, 21, marcam trinta e seis anos desde o falecimento de Raul SeixasRaul Seixas foi ícone do rock brasileiro; relembre trajetória de sucessos
Lucy Ramos fala sobre a maternidadeLucy Ramos expõe desafios sobre nova fase da filha: 'Muita paciência'
Viih Tube e EliezerSem jantar? Viih Tube recusa surpresa de aniversário de Eliezer
Jojo TodynhoMédico explica sobre a próxima cirurgia de Jojo Todynho: a alectomia
Pabllo Vittar inicia nova era; astróloga fala de sucessoAstróloga revela sobre Pabllo Vittar : 'Ano muito emocional'
Maria Cavalcante e Cristiano DeyvidMaria Cavalcante e o marido seguem tradição simbólica com a filha recém-nascida
Rodrigo Santoro faz nova idade no dia 22 de agosto e recebe prêmio por sua dedicação às artesRodrigo Santoro abraça nova fase com celebração: 'É um marco muito grande'
Nesta quinta-feira, 21, o ator Murilo Rosa completa 55 anos; relembre cinco novelas marcantes que o ator já participou55 anos de Murilo Rosa: Relembre 5 novelas que o ator já atuou
Bia MirandaBia Miranda rompe o silêncio sobre suposta traição de Gato Preto após acidente
Ana Paula Siebert, Roberto Justus e VickyAna Paula Siebert conta como filha com Roberto Justus reage ao ser reconhecida na rua: 'Começou'
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade