Zé Felipe e Ana Castela? Márcia Sensitiva faz previsão após rumores de affair

Márcia Sensitiva surpreende ao apontar qual é o nível de compatibilidade de Ana Castela e Zé Felipe com base nos signos deles

Os rumores sobre o suposto affair entre Ana Castela e Zé Felipe estão tomando conta da internet. Tanto que até a astróloga Márcia Sensitiva fez uma previsão sobre a compatibilidade entre eles.

Em participação no programa Melhor da Tarde, da Band, Márcia Sensitiva foi questionada sobre o que os astros dizem sobre o suposto affair entre os cantores. Então, ela garantiu que eles têm chance de dar certo. “Isso aqui na cama vai ser um negócio… A química”, declarou ela, e completou: “Se eles se pegarem, não se largam mais”.

Ao ser informada de que o affair já pode ser real, a Sensitiva declarou: “Então, meu filho, vai longe. Vai longo porque o negócio aqui é na horizontal”. Ela disse que fez a previsão com base nos signos deles. Zé é de Touro e Ana é de Escorpião, que são signos complementares de acordo com os estudos do zodíaco.

Márcia Sensitiva fala da separação de Zé Felipe e Virginia Fonseca

Ainda no programa Melhor da Tarde, o apresentador Leo Dias pediu para Márcia Sensitiva ver quem que terminou o casamento: Zé Felipe ou Virginia? E ela foi direta em sua resposta: “Virginia. Eu acho. Para mim, olhando os signos, ela tomou a atitude e ele aceitou, sofreu muito. Mas quem o primeiro pontapé foi ela”.

Ao ser questionada sobre quem estaria mais arrependido, a astróloga disse: “Nenhum dos dois. No começo, eu até disse que pode ser que volte, mas fica um mês e acaba. Acabou o ciclo. Acabou, não adianta querer voltar. Quando ela vê a falta do pai com as crianças, ela sente. Ela poderia até pensar. Para ela, é muito doído ver que o pai não está presente. Química, esquece. Se voltar, termina de novo”.

O divórcio de Virginia e Zé Felipe

1 - Divórcio finalizado em 3 semanas – O processo foi concluído de forma amigável e com acordo entre as partes, na Justiça de Goiás.

2 - Nome de solteira – Virginia voltou a usar o nome de solteira: Virginia Pimenta da Fonseca Serrão.

3 - Regime de casamento – O casal estava casado sob o regime de comunhão parcial de bens. A divisão de patrimônio ainda segue pendente.

4 - Guarda dos filhos – A guarda dos 3 filhos será compartilhada, com residência fixa na casa de Virginia.

5 - Direito de visitação – Zé Felipe poderá visitar os filhos com frequência e buscá-los após avisar com 24 horas de antecedência.

6 - Pensão alimentícia – Zé Felipe pagará R$ 20 mil de pensão para cada filho, totalizando R$ 60 mil por mês.

Os boatos de affair envolvendo o ex-casal

O cantor Zé Felipe e a influenciadora digital Virginia Fonseca se separaram em maio de 2025 após 5 anos de relacionamento e três filhos juntos. Desde que eles anunciaram o fim do casamento, os dois foram alvos de rumores de que teriam feito a fila do romance andar. Será? Relembre os boatos sobre a vida amorosa dos dois nos últimos tempos.

Logo depois da separação, o cantor Zé Felipe foi envolvido em boatos de que poderia viver algum romance com Bella Campos. Os dois estão solteiros e ela compartilhou posts nas redes sociais com a música dele. Então, os internautas começaram a cogitar uma aproximação, mas o assunto esfriou ao longo dos dias e nada mais foi dito.

Por sua vez, Virginia Fonseca deu o que falar após surgirem boatos de que ela curtiu a festa de aniversário do jogador de futebol Vini Jr. Rapidamente, os rumores começaram a cogitar que eles estariam se conhecendo melhor. No entanto, eles não se pronunciaram sobre os rumores.

Além disso, Zé Felipe foi alvo de rumores de que estaria ficando com a cantora Ana Castela. Os boatos começaram quando o Portal Leo Dias compartilhou que eles estavam ficando juntos e até se encontraram em Orlando, nos Estados Unidos. Porém, eles negaram e garantiram que são apenas amigos.

Recentemente, Virginia Fonseca foi surpreendida com um buquê de flores gigante no estacionamento do SBT antes da gravação do seu programa. Rapidamente, os internautas começaram a questionar quem tinha enviado as flores, mas tudo não passou de um agradecimento de um amigo. As flores foram dadas por Felipe Amorim porque ela ajudou a divulgar sua música, Eu Vou na Sua Casa, e ele tem namorada. Ou seja, nada de affair entre eles.

Desse modo, o que se sabe é que Virginia e Zé Felipe continuam solteiros. Os dois estão com o processo de divisão de bens em andamento na justiça, mas já definiram que a guarda dos três filhos será compartilhada.