Zé Felipe e Ana Castela? Márcia Sensitiva faz previsão após rumores de affair

Márcia Sensitiva surpreende ao apontar qual é o nível de compatibilidade de Ana Castela e Zé Felipe com base nos signos deles
Os rumores sobre o suposto affair entre Ana Castela e Zé Felipe estão tomando conta da internet. Tanto que até a astróloga Márcia Sensitiva fez uma previsão sobre a compatibilidade entre eles.
Em participação no programa Melhor da Tarde, da Band, Márcia Sensitiva foi questionada sobre o que os astros dizem sobre o suposto affair entre os cantores. Então, ela garantiu que eles têm chance de dar certo. “Isso aqui na cama vai ser um negócio… A química”, declarou ela, e completou: “Se eles se pegarem, não se largam mais”.
Ao ser informada de que o affair já pode ser real, a Sensitiva declarou: “Então, meu filho, vai longe. Vai longo porque o negócio aqui é na horizontal”. Ela disse que fez a previsão com base nos signos deles. Zé é de Touro e Ana é de Escorpião, que são signos complementares de acordo com os estudos do zodíaco.
Ainda no programa Melhor da Tarde, o apresentador Leo Dias pediu para Márcia Sensitiva ver quem que terminou o casamento: Zé Felipe ou Virginia? E ela foi direta em sua resposta: “Virginia. Eu acho. Para mim, olhando os signos, ela tomou a atitude e ele aceitou, sofreu muito. Mas quem o primeiro pontapé foi ela”.
Ao ser questionada sobre quem estaria mais arrependido, a astróloga disse: “Nenhum dos dois. No começo, eu até disse que pode ser que volte, mas fica um mês e acaba. Acabou o ciclo. Acabou, não adianta querer voltar. Quando ela vê a falta do pai com as crianças, ela sente. Ela poderia até pensar. Para ela, é muito doído ver que o pai não está presente. Química, esquece. Se voltar, termina de novo”.
Leia também:Em casa com os filhos, Zé Felipe mostra José Leonardo fazendo declaração para ele
O cantor Zé Felipe e a influenciadora digital Virginia Fonseca se separaram em maio de 2025 após 5 anos de relacionamento e três filhos juntos. Desde que eles anunciaram o fim do casamento, os dois foram alvos de rumores de que teriam feito a fila do romance andar. Será? Relembre os boatos sobre a vida amorosa dos dois nos últimos tempos.
Logo depois da separação, o cantor Zé Felipe foi envolvido em boatos de que poderia viver algum romance com Bella Campos. Os dois estão solteiros e ela compartilhou posts nas redes sociais com a música dele. Então, os internautas começaram a cogitar uma aproximação, mas o assunto esfriou ao longo dos dias e nada mais foi dito.
Por sua vez, Virginia Fonseca deu o que falar após surgirem boatos de que ela curtiu a festa de aniversário do jogador de futebol Vini Jr. Rapidamente, os rumores começaram a cogitar que eles estariam se conhecendo melhor. No entanto, eles não se pronunciaram sobre os rumores.
Além disso, Zé Felipe foi alvo de rumores de que estaria ficando com a cantora Ana Castela. Os boatos começaram quando o Portal Leo Dias compartilhou que eles estavam ficando juntos e até se encontraram em Orlando, nos Estados Unidos. Porém, eles negaram e garantiram que são apenas amigos.
Recentemente, Virginia Fonseca foi surpreendida com um buquê de flores gigante no estacionamento do SBT antes da gravação do seu programa. Rapidamente, os internautas começaram a questionar quem tinha enviado as flores, mas tudo não passou de um agradecimento de um amigo. As flores foram dadas por Felipe Amorim porque ela ajudou a divulgar sua música, Eu Vou na Sua Casa, e ele tem namorada. Ou seja, nada de affair entre eles.
Desse modo, o que se sabe é que Virginia e Zé Felipe continuam solteiros. Os dois estão com o processo de divisão de bens em andamento na justiça, mas já definiram que a guarda dos três filhos será compartilhada.
