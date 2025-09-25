Simone Mendes abre o jogo sobre fãs criativos e presentes inusitados: ‘Os melhores do mundo’

Após uma agenda intensa em junho, a cantora Simone Mendes segue colhendo frutos do sucesso e revela detalhes curiosos sobre presentes inusitados dos fãs

O São João de 2025 já passou, mas ainda rende histórias marcantes para Simone Mendes (41). A cantora, que brilhou em uma maratona de 20 shows durante o mês de junho com a turnê Cantando Sua História, segue colhendo os frutos do sucesso e relembrando momentos que viralizaram.

Além do repertório com hits como Me Ama ou Me Larga e Saudade Proibida — esta última alcançando o topo do Spotify Brasil —, Simone chamou atenção pelas interações divertidas e emocionantes com o público. Um dos episódios mais comentados foi o reencontro, na Bahia, com Nina, a fã que acidentalmente derrubou Simaria em um show de 2017.

Na ocasião, a artista não só perdoou como abraçou a jovem no palco, arrancando aplausos da plateia. “Gratidão por tudo que vivi neste São João”, destacou Simone, reforçando que não guarda mágoas do episódio.

Presentes inusitados dos fãs

Durante entrevista exclusiva à CARAS Brasil, Simone contou que os fãs se superaram na criatividade este ano.

“Eu tenho os melhores fãs do mundo! De fato, ganho muitos presentes inusitados e, neste São João, os fãs foram além“, disse, rindo ao recordar que recebeu até uma galinha e um jogo de cozinha.

Apesar da boa vontade, a artista fez um pedido especial:

“Apesar de amar e cuidar dos bichinhos com muito amor, pedi para que os fãs não me levem mais animais. Existem burocracias de aeroportos e, o principal, eles sofrem. Cuidem dos bichinhos e continuem me dando panos de prato, potes“, pediu.

A galinha Jurema e a coleção de mimos

Os presentes, no entanto, não ficam esquecidos. Simone garantiu que guarda e até usa muitos deles no dia a dia.

“Claro que guardo e, muitos, uso! Os fãs sabem disso! A galinha Jurema tá na fazenda, sendo muito bem cuidada”, contou a cantora, em tom bem-humorado.

Projeto especial no futuro?

Com tantas histórias curiosas acumuladas ao longo da carreira, Simone não descarta a ideia de eternizar essas memórias em um formato especial.

“A ideia é boa! Quem sabe! História engraçada para contar, não vai faltar!“, adiantou, deixando no ar a possibilidade de um livro, documentário ou até série com seus bastidores e interações com os fãs.

