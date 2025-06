Simone Mendes revela como foi reencontro com a avó: 'É um presente de Deus'

A cantora Simone Mendes reencontra a avó de 92 anos e conta sobre a importância dela em sua vida

A cantora Simone Mendes viveu um momento emocionante nesta semana ao reencontrar a avó, dona Ailza, de 92 anos. A estrela foi fazer um show em São João do Irecê, na Bahia, que fica perto da casa da avó e conseguiu reencontrá-la.

Inclusive, a artista contou sobre a emoção de relembrar a importância da avó em sua vida, já que ela ajudou a criá-la na infânica. "Se eu pudesse, minha avó estaria comigo 24 horas da vida. Ela é uma figura muito marcante pra mim, me criou por muitos anos depois que meu pai faleceu. É uma mulher guerreira, que eu amo de uma forma que não dá nem pra explicar. Minha avó é um presente de Deus na minha vida", disse ela em entrevista ao site Alô Alô Bahia.

Inclusive, ela contou que gostaria que a avó estivesse mais perto dela, mas que entende que a senhora gosta de seu próprio lar. "Ela ama o cantinho dela, né? E a idade também pesa, então não tem como ela ficar se locomovendo. Mas, se dependesse de mim, ela estaria debaixo da minha asa, rodando comigo, vivendo tudo que eu tenho pra viver", disse ela, que ainda contou detalhes do reencontro: "Ela me abraçava e dizia: ‘Meu amor, eu esperei tanto pela sua volta, te amo tanto. É como se eu tivesse te parido’. E aí, a aflição fica, né? Minha vozinha é um presente na minha vida".

Simone Mendes mostra fotos com a avó

Nas redes sociais, Simone Mendes mostrou as fotos do reencontro com a avó. Ela também escreveu uma carta aberta para a avó. Leia abaixo:

"Vó, com todo o carinho que mora dentro do meu coração quero te agradecer. Foram cinco anos em que você me criou com seu jeito de amar — anos que me marcaram profundamente. Você foi mais do que uma avó. foi abraço que confortava, foi aquela voz firme que me ensinava o certo e o errado, mas sempre com ternura acordado a gente com seu toca fita ao som de Luís Gonzaga! Te ver ali todos os dias, cuidando de mim e da minha irmã com aquele jeito único, é uma lembrança que guardo como um dos maiores presentes da vida. Vó, eu te amo com uma força que as palavras nem conseguem explicar direito. E sou imensamente grata por tudo o que você fez por mim, por cada gesto, por cada gesto, por cada ensinamento que carrego até hoje. Que Deus te abençoe, te proteja e te recompense por tudo! Com amor sua neta Simone Mendes".