Simone Mendes celebra sucesso no São João e reencontro marcante: 'Gratidão por tudo que vivi'

Em entrevista para a CARAS Brasil, a cantora Simone Mendes comemora sucesso no São João e revive momento marcante com fã que derrubou Simaria no palco

Simone Mendes (41) viveu um São João para guardar no coração — e no repertório. Com mais de 20 shows realizados apenas no mês de junho, a cantora brilhou nos principais festejos juninos do país, emocionando multidões e protagonizando momentos únicos de afeto com os fãs. Um deles, inclusive, resgatou um episódio que ficou marcado na memória dos brasileiros: o reencontro com Nina, a jovem que, em 2017, acidentalmente derrubou Simaria durante um show da dupla em Amargosa, na Bahia.

O encontro aconteceu no mesmo município, oito anos depois do ocorrido, e emocionou não só o público como também a própria Simone. Com um gesto de carinho e perdão, ela acolheu Nina no palco e selou um novo capítulo dessa história.

"Esse reencontro foi muito especial e, como eu disse, o perdão é libertador. Nunca guardamos rancor ou algum sentimento ruim em nossos corações pelo o que aconteceu. Mas, fico feliz em ter reencontrado a Nina e, desta vez, ter dado o abraço que ela realmente merecia", contou, em entrevista exclusiva para a CARAS Brasil.

"Gratidão por tudo que vivi neste mês"

Em meio à maratona de apresentações, Simone define essa temporada como uma das mais intensas e gratificantes de sua carreira solo. O sucesso da turnê Cantando Sua História, com hits como Me Ama ou Me Larga e Saudade Proibida — que chegou ao topo do Spotify Brasil — reforça o bom momento vivido pela artista.

Foi muito gratificante poder percorrer esse nordeste amado neste São João. Fui recebida com tanto amor, tanto carinho, que meu coração é só gratidão por tudo que vivi neste mês", afirmou.

Retorno a Irecê

Entre as dezenas de cidades visitadas, uma em especial tocou o coração da cantora: Irecê, na Bahia. Simone destaca a emoção de voltar a cantar em um lugar tão próximo de sua terra natal.

“Nossa, muito difícil classificar somente uma festa, porque foram muitos momentos especiais como, por exemplo, voltar a cantar em Irecê. Cidade próxima a Uibaí, onde nasci. De verdade, foram muitos momentos lindos que vivi”, disse.

“Canto o que você vive”: o significado de Cantando Sua História

Lançada como um verdadeiro tributo às histórias do público, a turnê Cantando Sua História tem forte valor simbólico para Simone. O projeto conecta suas canções com a trajetória de vida de seus fãs e também com sua própria.

"Esse projeto é como um presente de Deus pra mim, sabe? Sempre falo, eu canto o que você vive, daí veio o nome Cantando Sua História", explicou.

Ela completa: “É muito bom poder, através da minha música, poder ajudar o público de alguma forma. Seja levando alegria, ou com alguma mensagem através da letra”.

Próximos passos: DVD, novas parcerias e mais histórias para cantar

E para quem pensa que a maratona de shows chegou ao fim, a artista avisa: vem mais por aí. Simone segue trabalhando no segundo volume do DVD da turnê e já planeja surpresas para os próximos meses.

“Sigo trabalhando meu DVD Cantando Sua História 2, que ainda tem muita música a ser lançada. Além, é claro, de já estar começando a pensar sobre novos trabalhos e parcerias inéditas”, revelou à CARAS Brasil.