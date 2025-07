Lauana Prado revela detalhes de proposta para ‘teste do sofá’

Sucesso na música, Lauana Prado revela que recebeu proposta de 'teste do sofá' no início da carreira para tentar parceria com famoso

A cantora Lauana Prado surpreendeu ao revelar que já recebeu uma proposta de ‘teste do sofá’ no início da carreira. Em participação no programa Sabadou com Virginia, do SBT, ela contou os detalhes do que ouviu de uma pessoa influente do meio da música.

A estrela contou que uma pessoa oferece para ela uma parceria musical com um famoso caso ela fosse para um momento de intimidade. Porém, ela disse que não aceitou a proposta e alavancou a própria carreira com seu talento musical.

"Já fizeram uma proposta [de teste do sofá]. Eu não aceitei, obviamente, porque graças a Deus nunca precisei. Eta pra dormir mesmo, pernoite. Não era a promessa de um feat, mas era como se estivesse envolvendo um feat: ‘Se você fizer, eu consigo te fazer chegar até o artista X’. Era uma pessoa muito influente da indústria fonográfica”, disse ela.

E revelou mais detalhes: "Eu fui procurando entender exatamente: ‘Pode falar às claras’. ‘Se a gente sair hoje, de repente se você ficar comigo hoje, acho que amanhã eu consigo’. E deu o exemplo de outro artista que estava super bem na época: ‘Fulana foi lá e fez com não sei quem e deu certo’. Na época em que aconteceu, eu falei: no dia em que eu for sucesso, eu vou trazer à público’. Eu pensei, mas ali cheia de chateação. O tempo passou e eu não faria. Primeiro porque não merece essa audiência”.

O noivado de Lauana Prado

A cantora Lauana Prado está noiva! Ela foi pedida em casamento pela influenciadora digital Tati Dias durante uma viagem pela Bahia. Em 19 de junho, elas mostraram as fotos oficiais do noivado, que mostram como foi o pedido especial.

Elas ficaram noivas em um cenário romântico montado por Tati ao ar livre e com vista para o mar. Ela montou uma mesa com flores e enfeites românticos, além de ter escrito a frase ‘Casa comigo?’.

Para oficializar o noivado, Tati entregou uma aliança de ouro 18k e 50 pontos de diamante para Lauana. “Veio aí! Para alegria de uns e desespero de outros, eu estou noiva! Princesa, a gente está noiva! Eu nunca fiquei noiva! Ela perguntou se colocava nesse dedo e eu falei que não sabia”, brincou a artista.

