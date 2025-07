Lauana Prado faz show surpresa em Sorocaba. Saiba ao motivo!

Lauana Prado surpreende os fãs de Sorocaba, no interior de São Paulo, ao fazer uma apresentação inesperada nas ruas

A cantora Lauana Prado surpreendeu os fãs de Sorocaba, no interior de São Paulo, ao aparecer de surpresa para um show nas ruas. A estrela cantou alguns de seus sucessos em uma praça da cidade.

A surpresa teve um motivo especial: o anúncio do lançamento do seu projeto Raiz Belo Horizonte, que foi gravado em maio e será lançado no dia 31 de julho nas plataformas de streaming. A estrela adorou a experiência de surpreender os fãs com o show na praça.

“Estou muito feliz de poder, finalmente, anunciar o lançamento do Raiz Belo Horizonte. Não canso de dizer o quanto esse projeto é especial, que nasceu no meu coração há alguns anos. Não podia viver essa felicidade longe dos meus fãs, do público que faz esse projeto grandioso. Reuni minha equipe e falei “bora fazer uma surpresa”. A rua é o primeiro palco raiz da maioria dos artistas, é onde muitas vezes tudo começa. Escolhemos Sorocaba, que é interior de São Paulo, porque traz essa mistura boa que o projeto tem de Raiz e urbano, além de ser a cidade que escolhi morar. Foi um dia muito divertido, eu amei sentir o carinho das pessoas de pertinho. Se prepara e senta a ripa no play, o Raiz Belo Horizonte está chegando dia 31 de julho”, disse ela.

Vale lembrar que o projeto foi gravado na noite de 24 de maio, na Esplanada do Mineirão, em Belo Horizonte. O audiovisual celebrou o aniversário de Lauana com um espetáculo de mais de 5 horas, reunindo mais de 12 mil fãs vindos de todas as partes do país.

Lauana Prado - Foto: Divulgação

O noivado de Lauana Prado

A cantora Lauana Prado está noiva! Ela foi pedida em casamento pela influenciadora digital Tati Dias durante uma viagem pela Bahia. Em 19 de junho, elas mostraram as fotos oficiais do noivado, que mostram como foi o pedido especial.

Elas ficaram noivas em um cenário romântico montado por Tati ao ar livre e com vista para o mar. Ela montou uma mesa com flores e enfeites românticos, além de ter escrito a frase ‘Casa comigo?’.

Para oficializar o noivado, Tati entregou uma aliança de ouro 18k e 50 pontos de diamante para Lauana. “Veio aí! Para alegria de uns e desespero de outros, eu estou noiva! Princesa, a gente está noiva! Eu nunca fiquei noiva! Ela perguntou se colocava nesse dedo e eu falei que não sabia”, brincou a artista.

