Lauana Prado e Juliette usam looks justíssimos em bloco de carnaval

Lauana Prado recebe Juliette Freire em seu bloco de carnaval em São Paulo e as duas se destacam com looks justos e curtinhos

A cantora Lauana Prado agitou uma multidão nas ruas da zona sul de São Paulo neste sábado de carnaval. Ela apresentou o Bloco CarnaLau com seus hits da carreira e também recebeu a visita da cantora e ex-BBB Juliette Freire.

Juntas, elas se destacaram no circuito com looks deslumbrantes. Dona do bloco, Lauana apostou em um conjunto jeans composto por top decotado e shorts curtinho. O modelito justo destacou suas curvas e também suas tão conhecidas coxas grossas. Por sua vez, Juliette surgiu com um vestido ‘embalado à vácuo’. O look curtinho chamou a atenção para a beleza da morena.

Além de agitar São Paulo, o CarnaLau também passará por Salvador, Belo Horizonte e Conceição do Mato Dentro durante o carnaval.

Veja as fotos na galeria abaixo:

Preparação para o Carnaval e repertório especial

Algo que chama a atenção dos fãs de Lauana é sua boa-forma impecável. Em entrevista na CARAS Brasil, ela contou seus cuidados para manter a energia na folia. Ela garante que cuida bastante da alimentação e do preparo físico. “Geralmente tenho comida, porque aproveito para jantar e sigo uma alimentação balanceada acompanhada pelo meu coach Fabricio. Também é o momento que eu recebo a imprensa, os fãs, os amigos. Antes de subir no palco reservo alguns minutos para retocar a make, aquecer a voz e me concentrar mesmo”, disse ela. "A musculação e a alimentação balanceada fazem parte da minha rotina no dia a dia, então é algo que acontece naturalmente. Quando tem algo especial, como o carnaval, a gente intensifica um pouco mais para dar uma secada, os músculos ficarem em mais evidência".

"A musculação me dá energia para aguentar horas no palco, resistência, além de ser uma aliada no emocional, mas instrumento de trabalho mesmo é a voz. Cuido com carinho, fazendo aquecimento, exercícios e um acompanhamento com fono também", destacou ela, que confessou que não segue superstições, mas mantém um ritual antes de entrar no palco. “O que costumo fazer sempre é falar com a banda e a equipe técnica no microfone antes do show, desejar a todos um ótimo trabalho, agradecer pela parceria deles. São minutos rápidos que a gente conversa no famoso "microfone da interna", mas que eu gosto de ter para me conectar com o time”, revelou.

E não para por aí! Lauana preparou um repertório especial para o "CarnaLau", misturando seu sertanejo característico com músicas típicas do Carnaval. “Foi uma delícia de fazer! O repertório vai trazer músicas de sucesso da minha carreira, como 'Escrito nas estrelas', 'Cobaia', 'Whisky Vagabundo', que não poderiam ficar de fora, mas tem clássicos do sertanejo, do axé, do samba e até do funk”, afirmou.

Além disso, o público pode esperar uma participação especial no show. “Teremos a participação da Juliette, que chega para somar com seu talento cantando algumas músicas nessa grande festa”, celebrou Lauana Prado.

