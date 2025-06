Fotos oficiais do noivado de Lauana Prado e Tati Dias encantam os fãs

Tati Dias exibe as fotos oficiais de como foi o seu pedido de noivado para a cantora Lauana Prado em viagem pela Bahia

A cantora Lauana Prado está noiva! Ela foi pedida em casamento pela influenciadora digital Tati Dias durante uma viagem pela Bahia. Nesta quinta-feira, 19, elas mostraram as fotos oficiais do noivado, que mostram como foi o pedido especial.

Elas ficaram noivas em um cenário romântico montado por Tati ao ar livre e com vista para o mar. Ela montou uma mesa com flores e enfeites românticos, além de ter escrito a frase ‘Casa comigo?’.

Para oficializar o noivado, Tati entregou uma aliança de ouro 18k e 50 pontos de diamante para Lauana. “Veio aí! Para alegria de uns e desespero de outros, eu estou noiva! Princesa, a gente está noiva! Eu nunca fiquei noiva! Ela perguntou se colocava nesse dedo e eu falei que não sabia”, brincou a artista.

Quando Lauana Prado assumiu o relacionamento com Tati Dias?

Em junho do ano passado, Lauana Prado assumiu o romance com a influenciadora digital e ex-A Fazenda Tati Dias. Os rumores de que o status de relacionamento da famosa não seria mais de solteira começaram a circular após Tati Dias publicar algumas fotos ao seu lado, em uma praia no Rio de Janeiro.

Recentemente, Lauana Prado falou sobre os planos de casamento."Vocês pretendem se casar?", questionou um seguidor. "É a ordem natural da vida, sabe, pessoal?”, respondeu Lauana, que rapidamente devolveu a pergunta para a namorada. “Você pretende casar comigo, Tatiana?", quis saber a cantora. "Sim!", declarou Tati Dias, sem pensar duas vezes.