Gilberto Gil fala de Preta Gil: ‘A ficha foi caindo aos poucos’

Na missa de sétimo dia de Preta Gil, o pai dela, Gilberto Gil, falou sobre a partida da filha aos 50 anos: ‘Lembrança vai ficar’

O cantor Gilberto Gil esteve presente na missa de sétimo dia em memória de sua filha Preta Gil nesta segunda-feira, 28. A celebração religiosa aconteceu no Rio de Janeiro e contou com a presença de amigos e familiares. Antes da cerimônia, ele conversou com a imprensa e falou sobre a perda da filha de 50 anos em decorrência do câncer colorretal.

"Todos sabem no país inteiro que a Preta passou por um longo período de adaptação à partida, ao processo todo de ir embora. A ficha para nós todos, e para ela especialmente, foi caindo aos poucos. Foram dois anos [do tratamento da cantora contra o câncer]", disse ele, segundo o site Quem.

Ele ainda completou: "A lembrança dela vai ficar permanentemente conosco. A partida dela contribuiu para sermos mais amorosos e afetivos".

Gilberto Gil e a família na missa de sétimo dia de Preta Gil - Foto: Victor Chapetta / AgNews

Gilberto Gil adiou show durante o luto

O cantor Gilberto Gil tomou a decisão de adiar o show da turnê Tempo Rei que aconteceria em Belém no próximo sábado, 9 de agosto. Em um comunicado, a equipe dele revelou que o motivo é o luto pela morte de sua filhaPreta Gil, que partiu no dia 20 de julho aos 50 anos.

“O show da turnê Tempo Rei, de Gilberto Gil, que estava marcado para o dia 9 de agosto (sábado), no Estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão, em Belém, precisou ser adiado devido à recente perda da querida Preta Gil, filha do artista. A 30e e a equipe de Gilberto Gil estão trabalhando juntas para que a capital paraense possa receber a tão esperada apresentação da última turnê do cantor e compositor. Assim que tivermos novidades sobre a nova data e mais informações, comunicaremos pelos canais oficiais da 30e e da turnê. É importante ressaltar que as demais datas da turnê Tempo Rei seguem confirmadas sem qualquer alteração. Obrigado pela compreensão e pelo carinho de todos os fãs”, informaram.

Gilberto Gil mostrou foto no velório da filha

O cantor Gilberto Gil e sua esposa, Flora Gil, fizeram homenagens póstumas para a cantora Preta Gil na manhã deste sábado, 26. Eles compartilharam fotos que foram feitas durante o velório da artista na sexta-feira, 26, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro.

Nas imagens, os dois apareceram fazendo carinho no corpo de Preta Gil no caixão. Em sua legenda, o pai escreveu: “Até os próximos 50 bilhões de anos… Onde houver alegria e amor, haverá Preta”.

Vale lembrar que Preta era filha de Gilberto Gil com Sandra Gadelha.

