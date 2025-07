Família de Preta Gil recebe amigos famosos na missa de sétimo dia da cantora

Família de Preta Gil realizou uma missa de sétimo dia em memória da cantora na Igreja de Santa Mônica, no Rio de Janeiro

A família da cantora Preta Gil se reuniu na noite desta segunda-feira, 28, para celebrar a missa de sétimo dia em memória da artista. O evento religioso aconteceu na Igreja de Santa Mônica, no Rio de Janeiro, e contou com a presença de amigos famosos.

Entre os familiares no local estavam Gilberto Gil, Flora Gil, Flor Gil, José Gil e Francisco Gil, que é o único filho de Preta. Eles receberam o carinho de amigos como Fernanda Montenegro,Maria Ribeiro, Carolina Dieckmann, Gloria Perez, Amora Mautner, Otávio Müller e Marcelo Serrado.

A morte de Preta Gil aconteceu no dia 20 de julho, quando ela estava em Nova York, Estados Unidos, para tratamento experimental contra o câncer. A artista partiu aos 50 anos depois de mais de 2 anos em luta contra o câncer colorretal, que teve metástases. O velório aconteceu na sexta-feira, 25, no Rio de Janeiro, seguido pela cremação.

Francisco Gil - Foto: Victor Chapetta / AgNews

Flor Gil - Foto: Victor Chapetta / AgNews

Otávio Müller - Foto: Victor Chapetta / AgNews

Gloria Perez - Foto: Victor Chapetta / AgNews

Carolina Dieckmann - Foto: Victor Chapetta / AgNews

Amora Mautner - Foto: Victor Chapetta / AgNews

José Gil - Foto: Victor Chapetta / AgNews

Francisco Gil e Fernanda Montenegro - Foto: Victor Chapetta / AgNews

Marcelo Serrado - Foto: Victor Chapetta / AgNews

Fernanda Montenegro - Foto: Victor Chapetta - Agnews

Maria Ribeiro - Foto: Victor Chapetta - Agnews

Missa em memória de Preta Gil - Foto: Victor Chapetta - Agnews

Depoimento de amiga de Preta Gil comove os internautas

Amiga que ficou com Preta Gil em Nova York até sua morte, Jude Paulla relembrou momentos que viveu ao lado da cantora em suas últimas semanas de vida. Em posts nas redes sociais, ela relatou sobre Preta ter esperança na cura do câncer, mas que sentia que sua morte podia acontecer por causa da doença.

"Ela era muito otimista em relação a cura, inclusive passamos por muitos momentos lá nos eua que eu pensava: agora ela vai desistir! E ela não desistia. Isso não tava no vocabulário dela! Ela tinha sede de viver mas ao mesmo tempo nesse vídeo que eu gravei ela diz: morrer é normal. Ela dizia que queria que fosse como em outros países que tratam a morte e o dia do velório com festa! Tem vários pedidos dela engraçados nesse vídeo. Eu vou pedir autorização da família pra postar qualquer dia desses. Depois de tudo, eu sempre abro ele e penso: ela tá em paz!", disse ela.

"Nos últimos dias ela sempre dizia pra mim: eu tô morrendo! E eu pra disfarçar sempre respondia: ESTAMOS TODOS! hahaha Ela ficava puta porque eu não levava a sério e não queria levar a conversa pra um lado triste, mas ela só queria “normalizar” o que viria acontecer. A sabedoria dela vinha daí!! Ela sempre foi sábia e até os últimos momentos ela me ensinou e eu só tô entendendo aos poucos com o passar dos dias", declarou.

Leia também: Amiga fez a maquiagem de Preta Gil para o velório: ‘Não foi fácil’