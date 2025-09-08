Ex-mulher de Maria Bethânia revela o que pensou ao vê-la pessoalmente pela 1ª vez

Ex-mulher de Maria Bethânia, Gilda Midani relembra parceria no trabalho antes das duas se conhecerem e como foi o primeiro encontro pessoalmente

Ex-mulher de Maria Bethânia, a estilista Gilda Midani escreveu um recado nas redes sociais para a ex-companheira. Ela relembrou a primeira vez que trabalharam juntas e também sobre qual foi o seu primeiro pensamento ao vê-la pessoalmente.

Na mensagem, Gilda contou que foi convidada às pressas para fazer uma camiseta que Bethânia usaria em seu show. "A primeira vez foi em «carta de amor» antes mesmo de nos conhecermos. A poucos dias da estreia, recebi uma ligação da produção de Bethânia perguntando se eu faria uma «tal» camiseta que ela queria pro show. Faltavam 10 dias e eu embarcaria em 3 para a semana de moda em Paris, com minha coleção. A última coisa que poderia fazer era recusar o convite. Só restava confiarem em mim — e eu garantia: se não conseguisse um bom resultado, ninguém mais conseguiria. Sim, momento raro de total autoconfiança. Pedi referência de cor e shape", disse ela.

E completou: "A surpresa e o alumbramento vieram em um envelope pardo, de onde saiu uma pequenina «ficha técnica»: pintado a mão, o tom de azul celestial e pinceladas de ouro, meio que velando espaços no azul. Referenciando o dourado, pequenos retalhos de «passamanarias antigas» vinham grampeadas: primor de detalhes que já revelava a natureza de quem sabe exatamente o que quer. Mais, que sabe demonstrar o que quer com precisão e maestria artesanal. Isso depois fui vendo em tudo que faz. Da cozinha aos bordados, no jardim, na oficina de cobre e madeira, e sobretudo construindo seus espetáculos. Ali era só a pontinha do iceberg incandescente que até hoje me deixa pasma em sua potência, nas várias versões dessa potência, transbordante em tantos talentos.

Nas vésperas da estreia soube que tinha corrido tudo bem. Eu sabia que daria certo".

Então, ela contou sobre qual foi ao show para prestigiar a artista e a encontrou pessoalmente pela priemira vez. "Nos idos 2013, a internet não tinha ainda a agilidade de acompanhar estreias quase ao vivo, portanto tive que esperar a minha volta pra assití-la. Fiquei deslumbrada com o show, e prosa de ver ali nossa T’shirt, fiel ao desejo tão bem descrito naquela folhinha parda, cantando com ela. O fim da historia é talvez a melhor parte. Quando fui ao camarim comprimentá-la, uma certa apreensão... A natural, certa surpresa com sua altura, imaginava ser bem mais alta (notem que a camiseta estava longa e franziu simpaticamente). Nos abraçamos, fiz os maiores e mais sinceros e emocionados elogios e ela me disse: «obrigada Gilda você leu a minha alma». Quase me acabei de rir: «talvez um dia, se deus quiser, eu precise ler sua alma, mas dessa vez, eu li mesmo foi o impecável tutorial, que me enviou em um envelope pardo grampeado em cima”", finalizou.

O fim do casamento

O casamento da cantora Maria Bethânia com a estilista Gilda Midani chegou ao fim após oito anos de união. Apesar da separação, as duas continuam trabalhando juntas, além de trocarem elogios publicamente. As informações foram publicadas pelo jornal 'Extra' em agosto de 2025.

Além de estilista, Gilda também é fotógrafa e responsável por diversos figurinos usados pela cantora em shows e capas de revistas. Em junho deste ano, a mãe do ator João Vicente de Castro compartilhou em suas redes sociais uma homenagem em celebração ao legado de Bethânia, que completou 79 anos de vida e 60 de carreira.

Discretas, Maria Bethânia e Gilda Midani não devem se manifestar publicamente a respeito do término. As duas iniciaram a relação em 2017, mas o casamento só se tornou público em 2022, quando um vídeo do ex-casal trocando beijos em uma confraternização viralizou.

Ainda no mesmo ano, João Vicente de Castro falou sobre a união da mãe com Maria Bethânia durante participação em um programa do GNT. O intérprete de Renato no remake de 'Vale Tudo' é filho de Gilda Midani com o jornalista Tarso de Castro, falecido em 1991. O ator, inclusive, é afilhado de Caetano Veloso, irmão de Maria Bethânia.