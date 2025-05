Avião com Rionegro e Solimões sai da pista durante pouso no interior de SP

Os cantores Rionegro e Solimões estavam em avião que precisou fazer um pouso forçado nesta sexta-feira, 30, após incidente com pneu

Os cantores Rionegro e Solimões levaram um susto durante um voo nesta sexta-feira, 30. A aeronave deles teve um incidente com um dos pneus e saiu da pista durante um pouso forçado.

De acordo com o site G1, o avião fez um pouso forçado no Aeroporto Tenente Lund Presotto, em Franca, no interior de São Paulo, e saiu da pista. O avião decolou daquela pista às 15h10 e retornou para o mesmo lugar às 15h14 porque o pneu estourou na decolagem.

Por causa do incidente, o avião saiu da pista e foi parar em uma área de vegetação durante o pouso. A aeronave tem a documentação regular e ninguém ficou ferido.

Os cantores sertanejos cancelaram o show que iriam fazer nesta sexta-feira por causa da logística após o incidente. A nova data será divulgada em breve.

Lívia Andrade também passou por perrengue com avião nesta semana

A apresentadora Lívia Andrade passou por um momento de tensão no ar quando o avião no qual estava teve problemas para pousar em São Paulo. Na noite de quinta-feira, 29, a aeronave teve um problema no trem de pouso, que não baixou na hora de pousar na capital paulista. Então, a piloto precisou gastar combustível e ir para outro aeroporto no interior de São Paulo para fazer o pouso em segurança.

Após pousar em segurança, ela falou sobre o susto nas redes sociais. “To aqui voltando para o corpo antes de ir tomar banho e dormir”, iniciou a apresentadora, que completou: “Resolvi passar aqui só para agradecer, o seu carinho, a sua atenção, a sua oração, a sua prece, a sua energia positiva. Como é importante isso na vida da gente, como faz toda a diferença, e é nisso que a gente tem que focar. Eu sou uma pessoa de muita fé e coloco minha vida nas mãos de Deus”.

"Eu já tive muitos livramentos na minha vida e esse é mais um. Minha fé é fortalecida a cada coisa que acontece", falou ela, que em seguida citou a comoção nas redes sociais enquanto o voo enfrentava dificuldades. “Muita gente acompanhou esse pouso, né? Então, eu senti, vi pelas mensagens, a aflição de vocês e a vibração, a torcida para que tudo desse certo, para que tivesse um final feliz".

"E tivemos todos um final feliz graças a Deus e graças a você aí do outro lado, a sua torcida, a sua oração, a sua reza independente da sua crença. Quem é do bem é do bem. E eu estou aqui, me sentindo renovada. E a cada livramento que eu tenho eu passo a viver a vida mais intensamente”, desabafou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lívia Andrade (@liviaandradereal)

