Susto com avião de Lívia Andrade: Saiba o que a piloto disse no rádio

Detalhes da conversa da piloto do avião com Lívia Andrade e a torre de controle são revelados após susto com trem de pouso

A apresentadora Lívia Andrade passou por um momento de tensão no ar quando o avião no qual estava teve problemas para pousar em São Paulo. Na noite de quinta-feira, 29, a aeronave teve um problema no trem de pouso, que não baixou na hora de pousar na capital paulista. Então, a piloto precisou gastar combustível e ir para outro aeroporto no interior de São Paulo para fazer o pouso em segurança. Agora, a TV Globo revelou os detalhes de como foi a conversa da tripulação com a torre de controle na hora do problema técnico.

O avião de pequeno porte estava se aproximando do pouso no Campo de Marte, em São Paulo, por volta das 19h45 quando a piloto percebeu uma falha no sensor do trem de pouso. Então, ela pediu para a torre de controle checar se o trem de pouso estava no lugar. "O senhor consegue observar, aí do helicóptero, o trem de pouso?”, perguntou. Em resposta, a equipe da torre disse que estava difícil de visualizar durante a noite e pediu a ajuda para o piloto de um helicóptero que estava próximo, mas ele também não conseguiu visualizar.

A torre tentou observar mais uma vez e percebeu que o trem de pouso estava recolhido. "A impressão que eu tive, eu coloquei o farol de busca, é que estava recolhido. É melhor conferir mais uma vez. Daqui dá pra ver que está recolhido", informaram. Então, a piloto informou que iria fazer o procedimento de checklist e a torre não autorizou o voo. Logo depois, a tripulação informou que iria para o aeroporto de Jundiaí e a torre disse que lá o procedimento de pouso era por rádio.

Enquanto o avião ia para o interior de São Paulo, o Corpo de Bombeiros e a polícia foram acionados para dar suporte para o pouso em caso de emergência. No entanto, a piloto conseguiu baixar o trem de pouso até chegar lá e o pouco aconteceu de forma normal, sem intercorrências.

O que Lívia Andrade falou sobre o problema no avião?

Após pousar em segurança, a apresentadora Lívia Andrade falou sobre o susto nas redes sociais. “To aqui voltando para o corpo antes de ir tomar banho e dormir”, iniciou a apresentadora, que completou: “Resolvi passar aqui só para agradecer, o seu carinho, a sua atenção, a sua oração, a sua prece, a sua energia positiva. Como é importante isso na vida da gente, como faz toda a diferença, e é nisso que a gente tem que focar. Eu sou uma pessoa de muita fé e coloco minha vida nas mãos de Deus”.

"Eu já tive muitos livramentos na minha vida e esse é mais um. Minha fé é fortalecida a cada coisa que acontece", falou ela, que em seguida citou a comoção nas redes sociais enquanto o voo enfrentava dificuldades. “Muita gente acompanhou esse pouso, né? Então, eu senti, vi pelas mensagens, a aflição de vocês e a vibração, a torcida para que tudo desse certo, para que tivesse um final feliz".

"E tivemos todos um final feliz graças a Deus e graças a você aí do outro lado, a sua torcida, a sua oração, a sua reza independente da sua crença. Quem é do bem é do bem. E eu estou aqui, me sentindo renovada. E a cada livramento que eu tenho eu passo a viver a vida mais intensamente”, desabafou.

