Lívia Andrade faz desabafo após susto em avião: 'Nascemos de novo'

A apresentadora Lívia Andrade passou por momentos de tensão na noite desta quinta-feira, 29, durante um voo de Goiás para São Paulo

A apresentadora Lívia Andrade passou por momentos de tensão na noite desta quinta-feira, 29, durante um voo de Goiás para São Paulo. Ela estava no avião de pequeno porte que precisou seguir um protocolo de emergência para conseguir aterrissar em segurança após uma falha no trem de pouso. Após o incidente, que terminou sem feridos, a artista usou as redes sociais para tranquilizar os fãs.

“To aqui voltando para o corpo antes de ir tomar banho e dormir”, iniciou a apresentadora, que completou: “Resolvi passar aqui só para agradecer, o seu carinho, a sua atenção, a sua oração, a sua prece, a sua energia positiva. Como é importante isso na vida da gente, como faz toda a diferença, e é nisso que a gente tem que focar. Eu sou uma pessoa de muita fé e coloco minha vida nas mãos de Deus”.

"Eu já tive muitos livramentos na minha vida e esse é mais um. Minha fé é fortalecida a cada coisa que acontece", falou ela, que em seguida citou a comoção nas redes sociais enquanto o voo enfrentava dificuldades. “Muita gente acompanhou esse pouso, né? Então, eu senti, vi pelas mensagens, a aflição de vocês e a vibração, a torcida para que tudo desse certo, para que tivesse um final feliz".

"E tivemos todos um final feliz graças a Deus e graças a você aí do outro lado, a sua torcida, a sua oração, a sua reza independente da sua crença. Quem é do bem é do bem. E eu estou aqui, me sentindo renovada. E a cada livramento que eu tenho eu passo a viver a vida mais intensamente”, desabafou.

Logo depois, Lívia Andrade publicou um vídeo do momento em que a aeronave pousou em segurança e celebrou: “Parabéns para a gente, nascemos de novo! Temos um dia em comum de aniversário agora”.

O que aconteceu?

Em nota, VOA-SP informou que "uma aeronave de prefixo PT-LHZ, modelo King Air Beechcraft E90, que decolou do estado de Goiás com destino ao Aeroporto Campo de Marte, em São Paulo, registrou um problema no sensor do trem de pouso durante o voo e acionou emergência". Eles também afirmaram que foram seguidos os protocolos de segurança e, "durante o procedimento de pouso, o trem de pouso funcionou normalmente, sem apresentar falhas".

Leia também:Discreta, Lívia Andrade posta fotos raras com o namorado em data especial