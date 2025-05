Lívia Andrade estava em avião que posou em Jundiaí após problemas no trem de pouso

"Só agradeço por mais esse livramento", disse a apresentadora Lívia Andrade após a aeronave conseguir posar no aeroporto de Jundiaí

Lívia Andrade estava no avião de pequeno porte que partiu de Goiás nesta quinta-feira, 29, e precisou adotar um protocolo de emergência para conseguir aterrissar com segurança após uma falha no trem de pouso.

Ao portal LeoDias, a apresentadora contou que a aeronave conseguiu posar em Jundiaí, São Paulo. Abalada com o ocorrido, ela não deu muitos detalhes, mas agradeceu pelo livramento. "A única coisa que tenho a dizer é que eu tenho muita Fé. Deus sabe o que faz e eu só agradeço por mais esse livramento ", disse ela.

Segundo a publicação, o avião identificado pelo prefixo PT-LHZ é do empresário Marcos Araújo, namorado de Lívia.

Entenda o que aconteceu

O avião de pequeno porte que saiu de Goiás posou no aeroporto de Jundiaí na noite desta quinta-feira, 29, após uma falha no trem de pouso. Segundo o portal G1, para ficar mais leve no momento da aterrissagem, o piloto sobrevoou a região do Campo de Marte, na Zona Norte da capital paulista, seguiu para Atibaia, e, por fim, para o Aeroporto Estadual Comandante Rolim Adolfo Amaro, em Jundiaí, pousando por volta de 19h45.

Havia sete pessoas a bordo: o piloto, copiloto e cinco passageiros. Segundo a VOA-SP, que administra o aeroporto, todos estão bem. O Corpo dos Bombeiros foi acionado e oito viaturas chegaram a ser encaminhadas, assim como o helicóptero Águia da Polícia Militar, para acompanhar a aeronave.

Em nota, VOA-SP informou que "uma aeronave de prefixo PT-LHZ, modelo King Air Beechcraft E90, que decolou do estado de Goiás com destino ao Aeroporto Campo de Marte, em São Paulo, registrou um problema no sensor do trem de pouso durante o voo e acionou emergência". Eles também afirmaram que foram seguidos os protocolos de segurança e, "durante o procedimento de pouso, o trem de pouso funcionou normalmente, sem apresentar falhas".

Leia também:Discreta, Lívia Andrade posta fotos raras com o namorado em data especial