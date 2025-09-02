CARAS Brasil
  CARAS Lab
  2. Cia Beauty e Sabrina Sato lançam linha de beleza inspirada em Divertida Mente 2
CARAS Lab / APRESENTA

Cia Beauty e Sabrina Sato lançam linha de beleza inspirada em Divertida Mente 2

Inspirada no filme da Disney e Pixar, a coleção propõe uma rotina de autocuidado que conecta beleza e emoção com a assinatura da apresentadora

Marcas de Credibilidade Publicado em 02/09/2025, às 16h07

FOTO: IUDE RÌCHELE
FOTO: IUDE RÌCHELE

Cia Beauty acaba de dar mais um passo marcante no universo da beleza. Ao lado de Sabrina Sato, a marca lança uma coleção exclusiva inspirada no filme Divertida Mente 2, sucesso da Disney e Pixar. A proposta vai muito além dos cuidados pessoais: a linha transforma emoções em experiências sensoriais, conectando beleza, autocuidado e sentimentos.

Com uma curadoria especial, a coleção conta com body splashs, shampoos, condicionadores, sabonetes líquidos, lip balms, lip oils, lip masks e hidratantes corporais. Cada item foi pensado para despertar sensações como acolhimento, alegria, tranquilidade e autoconfiança. Tudo isso com fragrâncias marcantes, ingredientes de qualidade e embalagens que traduzem as emoções do filme.

“Cada produto foi pensado para levar essa mensagem para a nossa rotina: a de que se cuidar é também acolher o que a gente sente. É transformar emoção em bem-estar, autoestima e amor-próprio”, afirma Sabrina, que mais uma vez imprime sua autenticidade em um projeto cheio de propósito.

Reconhecida por sua versatilidade e forte presença no mundo da beleza, a apresentadora mergulha em uma nova colaboração com a Cia Beauty e a Disney Consumer Products. A coleção une inovação, tecnologia e storytelling, reforçando a importância de cuidar de si com consciência emocional — conceito que tem ganhado cada vez mais espaço no mercado.

Além de visualmente encantadora, a linha aposta na conexão afetiva com o público, trazendo a mesma intensidade emocional que consagrou o filme. O resultado é uma experiência de autocuidado completa, que conversa com todas as idades e perfis.

A coleção já está disponível em grandes redes de farmácia, lojas de departamento, plataformas digitais e no site oficial da marca.

Com essa novidade, Sabrina Sato reafirma sua posição como uma das principais vozes do universo da beleza no Brasil, desta vez aliando estética e emoção em uma coleção que promete marcar o mercado e o coração dos fãs.

Conteúdo desenvolvido e produzido sob responsabilidade única da agência Marcas de Credibilidade

