Achei: o aplicativo cristão que conecta corações e vidas com propósito

A plataforma teve mais de 150 mil downloads em dois meses e promete conectar usuários que compartilham os mesmo valores cristãos

Na era digital, os aplicativos de relacionamento são uma alternativa para quem busca o amor. Focado em ajudar as pessoas a se conectarem de forma verdadeira e comprometida, Leo Souza, gerente do ministério de mídia social da Igreja Lagoinha Orlando, desenvolveu o ‘Achei’, um aplicativo de relacionamento para quem tem princípios e valores cristãos.

A ideia é oferecer um lugar seguro para quem busca um relacionamento sério, com uma base sólida de fé e que compartilhe dos mesmos valores cristãos.

"Quando começamos, sabíamos que não queríamos apenas criar um aplicativo de relacionamentos, mas um espaço onde as pessoas pudessem se conectar de verdade, não apenas com base em preferências, mas com base na fé", afirma Leo.

Em um ambiente digital saturado, a autenticidade é o que se destaca. "O maior aprendizado para mim foi entender que as pessoas querem se conectar com plataformas que compartilham seus valores, e não apenas com plataformas que tentam vender algo", diz.

Ele destaca que o público do ‘Achei’ é bem diverso, mas a maioria é formada por jovens adultos e solteiros que querem se conectar com alguém que tem a mesma visão de vida cristã. O aplicativo é ideal para quem prefere um relacionamento baseado em valores familiares e espirituais, em vez de encontros casuais.

Pensando na melhor experiência, Leo criou uma interface fácil de usar e implementou várias funcionalidades para os usuários, como a integração com outras plataformas, a personalização do conteúdo e recursos inovadores, deixando o aplicativo ainda mais interessante e dinâmico.

Crescimento do ‘Achei’

O ‘Achei’ está crescendo. Em dois meses de lançamento já foram feitos 150 mil downloads. A maior parte dos usuários está nas grandes cidades do país, mas o app também tem ganhado força em comunidades cristãs brasileiras fora do Brasil, mostrando que tem potencial para crescer ainda mais globalmente.

Como o ‘Achei’ tem ajudado a criar conexões

Leo ressalta que o ‘Achei’ não é só mais um aplicativo de relacionamento. Ele faz questão de entregar uma experiência personalizada, com várias opções de filtros para ajudar o usuário a encontrar alguém que compartilhe os mesmos valores cristãos. Ou seja, na plataforma, é possível filtrar perfis com base no estilo de vida, nas atividades religiosas que a pessoa participa, entre outros interesses.

Além disso, o aplicativo mantém uma comunicação constante com seus usuários, oferecendo sugestões de perfis, dicas sobre como ter um relacionamento cristão saudável e até atualizações sobre eventos importantes do meio cristão, tudo isso para mantê-los engajados e conectados.

"O futuro é promissor. Estamos sempre buscando inovações que melhorem a experiência dos nossos usuários. Além disso, estamos aprimorando nosso algoritmo e segurança para garantir que o uso do aplicativo seja cada vez mais personalizado e seguro", afirma Leo.