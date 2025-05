Filho de Carol Macedo rouba a cena ao surgir com look estiloso durante passeio

A atriz Carol Macedo encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar fotos inéditas de seu filho, Léo, durante um passeio

Carol Macedo explodiu o fofurômetro das redes sociais ao compartilhar uma sequência de cliques encantadores de seu filho, Leo, de um aninho, fruto de seu casamento com Rafael Eboli.

A atriz está com a família em Santiago, no Chile, e durante um passeio, o menino roubou a cena ao surgiu usando um look todo estiloso: uma camiseta listrada, calça preta, jaqueta, boné e tênis. Ao publicar as imagens, a mamãe coruja se derreteu: "Meu bonequinho", escreveu ela, acrescentando um emoji de coração.

As fotos de Leo encantou os internautas, que encheram a publicação de elogios. "Que lindo", disse a atriz Kelzy Ecard. "Não aguento", confessou uma seguidora. "Tão lindo, o mesmo rosto da mãe!", observou outra. "Muito estilo", afirmou uma fã. "Gostosura demais, meu Deus!", falou mais uma.

Recentemente, Carol Macedo abriu uma caixinha de perguntas nos Stories e respondeu uma fã que queria saber se ela tinha se arrependido do parto normal. A atriz, então, revelou que Leo nasceu por meio de uma cesária. "Mulher, meu parto não foi normal. Eu fiquei dois dias tentando, fiz indução, mas não adiantou. Tinha pouquíssima dilatação e no final tive que fazer cesária. Me preparei muito para parto normal (fisioterapia pélvica, acupuntura, entre outras coisas...), mas, ao mesmo tempo, estava totalmente ciente de que se fosse preciso fazer cesária de última hora estava tudo bem (...)", disse ela.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Carol Macedo (@carolinemacedo)

Carol Macedo ostenta curvas impecáveis em cliques em meio à natureza

A atriz Carol Macedo impressionou os seguidores das redes sociais nesta segunda-feira, 18, ao compartilhar uma sequência de cliques esbanjando toda sua beleza natural em meio à natureza. Nos Stories, ela publicou algumas imagens em que aparece ostentando seu corpaço ao surgir usando um preto, enquanto aproveita o dia em uma cachoeira. Além do belo cenário, as curvas da famosa se destacou. Veja as fotos!

Leia também: Carol Macedo encanta ao mostrar o filho curtindo o dia na praia