  2. Padrinho do filho de Virginia dá presente personalizado para o bebê
Presente luxuoso

Padrinho do filho de Virginia dá presente personalizado para o bebê

Virginia Fonseca revela qual foi o presente que o padrinho do filho, José Leonardo, deu para o bebê antes do batizado e do aniversário

por Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 09/09/2025, às 17h02

José Leonardo e Hebert Gomes
José Leonardo e Hebert Gomes - Foto: Reprodução / Instagram

O bebê José Leonardo, filho de Virginia Fonseca e Zé Felipe, comemorou o seu primeiro ano de vida nesta semana e ganhou uma celebração dupla nesta terça-feira, 9. Durante a tarde, o menino foi batizado na igreja e, logo depois, foi para sua festa de aniversário de 1 ano.

Nas redes sociais, a mãe coruja contou que o padrinho do filho, Hebert Gomes, deu um presente personalizado para marcar a data especial. Hebert presenteou o afilhado com um colar de ouro personalizado com o nome do bebê.

A festa de José Leonardo terá o tema de fazenda e acontecerá no salão de festas de Virginia em Goiânia, Goiás.

José Leonardo

José Leonardo

José Leonardo

Homenagens dos padrinhos de José Leonardo

Nesta segunda-feira, 8, o bebê José Leonardo, filho de Virginia Fonseca e Zé Felipe, completou o seu primeiro ano de vida! Para celebrar a data especial, os padrinhos dele, Monyque Isabella Costa e Hebert Gomes, fizeram homenagens para o afilhado nas redes sociais.

A madrinha Monyque compartilhou fotos com o afilhado e falou sobre a alegria de conviver com ele. "1 ano do maior e melhor presente que eu poderia ganhar! Josézinhooo, você é luz na vida da sua família, ser sua madrinha é uma alegria sem fim na minha vida! Sua dinda vai estar sempre aqui pra ensinar, brincar e cuidar de você! Que Deus abençoe sempre seus caminhos! Te amoooooo", disse ela. 

Por sua vez, o padrinho Hebert falou sobre a felicidade de fazer parte da vida do menino. "DIA DO MAIS PERFEITO DO MUNDO!!! José Leonardo que dádiva ser escolhido pra ser seu padrinho, com certeza foi um dos melhores presentes da minha vida. Posso dizer que acompanhei toda trajetória (desde a barriga da sua mamãe até completar seu primeiro ano de vida), e eu só peço à Deus que continue te abençoando imensamente e lhe dando muita saúde, paz, felicidade e muitos anos de vida. Continue sendo essa criança alegre e que faz todos á sua volta muito mais feliz. Saiba que o dindo estará aqui por você em qualquer circunstância, agora você não entende muito bem mas eu tenho plena certeza que você terá orgulho dos seus padrinhos, te amo além do céu, meu pequeno", afirmou. 

Priscilla Comoti é editora de conteúdo do site CARAS. Ela é formada em jornalismo e em audiovisual, já passou pelos sites Contigo!, Minha Novela, TiTiTi, Mais Novela e Portal Márcia Piovesan. Escreve sobre celebridades, notícias sobre a família real britânica, TV, reality show e novelas.

