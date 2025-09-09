Virginia Fonseca batiza o filho caçula, José Leonardo, antes da festa de aniversário

Horas antes da festa de aniversário de um ano do filho caçula, Virginia Fonseca celebra o batiza do bebê José Leonardo na igreja

A influenciadora digital Virginia Fonseca realizou o batizado do filho caçula, José Leonardo, na tarde desta terça-feira, 9. O evento religioso aconteceu em uma igreja católica de Goiânia, Goiás, apenas algumas horas antes da festa de aniversário de 1 ano do bebê.

Nas redes sociais, a mãe coruja mostrou o look do filho, que estava todo de branco e com várias joias, incluindo colares, pulseira e até um broche na roupa.

Os padrinhos dele são: a irmã de Zé Felipe, Monyque Isabella Costa, e o amigo da mãe, Hebert Gomes.

José Leonardo completou seu primeiro ano de vida na segunda-feira, 8, e ganhou duas festinhas nas casas dos pais, Virginia e Zé Felipe, que são separados. A grande festa acontece nesta terça-feira, 9, no salão de festas da mãe.

Homenagens dos padrinhos

Nesta segunda-feira, 8, o bebê José Leonardo, filho de Virginia Fonseca e Zé Felipe, completou o seu primeiro ano de vida! Para celebrar a data especial, os padrinhos dele, Monyque Isabella Costa e Hebert Gomes, fizeram homenagens para o afilhado nas redes sociais.

A madrinha Monyque compartilhou fotos com o afilhado e falou sobre a alegria de conviver com ele. "1 ano do maior e melhor presente que eu poderia ganhar! Josézinhooo, você é luz na vida da sua família, ser sua madrinha é uma alegria sem fim na minha vida! Sua dinda vai estar sempre aqui pra ensinar, brincar e cuidar de você! Que Deus abençoe sempre seus caminhos! Te amoooooo", disse ela.

Por sua vez, o padrinho Hebert falou sobre a felicidade de fazer parte da vida do menino. "DIA DO MAIS PERFEITO DO MUNDO!!! José Leonardo que dádiva ser escolhido pra ser seu padrinho, com certeza foi um dos melhores presentes da minha vida. Posso dizer que acompanhei toda trajetória (desde a barriga da sua mamãe até completar seu primeiro ano de vida), e eu só peço à Deus que continue te abençoando imensamente e lhe dando muita saúde, paz, felicidade e muitos anos de vida. Continue sendo essa criança alegre e que faz todos á sua volta muito mais feliz. Saiba que o dindo estará aqui por você em qualquer circunstância, agora você não entende muito bem mas eu tenho plena certeza que você terá orgulho dos seus padrinhos, te amo além do céu, meu pequeno", afirmou.

