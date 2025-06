Virginia compartilha as primeiras fotos da festa de 4 anos de Maria Alice: ‘Festa linda’

A influenciadora Virginia Fonseca abre o primeiro álbum de fotos em família da comemoração dos 4 anos de Maria Alice; confira!

Na tarde desta segunda-feira, 02, a influenciadora e empresária Virginia Fonseca, de 26 anos, compartilhou em suas redes sociais as primeiras fotos em família da festa de 4 anos da primogênita Maria Alice, fruto do relacionamento com Zé Felipe. O casal também são pais de Maria Flor e José Leonardo.

Apesar de o cantor e a influenciadora terem anunciado o fim do casamento na última terça-feira, 27, eles posaram juntos com os filhos durante a festa, que acontece em Goiânia, no estado de Goiás.

“Maria Alice 4 anos!! Que Deus abençoe e esteja presente em cada momento dessa festa linda” , escreveu a influenciadora na legenda da publicação.

A pequena Maria Flor e sua irmã vestiam vestidos braos com asas, simulando anjinhos, em sintonia com o tema da festa, “Céu da Maria Alice”. Já José Leonardo usava camisa, bermuda e tênis. Os pais da aniversariante seguiram uma paleta de cores amarelo e branco: Virginia escolheu um vestido amarelo combinado com salto branco, enquanto Zé Felipe usava uma camisa listrada nessas cores, calça marrom clara e sapatos pretos.

Confira as primeiras fotos em família da festa de 4 anos de Maria Alice:

Regras durante a festa

Nesta segunda-feira, 2, acontece a festa de aniversário da filha da influencer Virginia Fonseca e do cantor Zé Felipe, Maria Alice, que completou quatro anos na última sexta-feira, 30. Para o evento, que acontece em Goiânia, Goiás, o influencer Lucas Guedez, amigo do ex-casal, revelou uma regra que foi adotada para a celebração.

Em stories publicados no perfil do Instagram de Lucas, ele contou que o uso de celulares está proibido durante a festa: "Vamos sumir, porque a festa esse ano é proibido celular", disse na entrada da festa; saiba mais!

