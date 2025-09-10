CARAS Brasil
Festas / Família!

Virginia aparece com Zé Felipe nos bastidores do batizado e festa de José Leonardo

Após comemorem aniversário de José Leonardo separados, cada em sua casa, Virginia aparece com Zé Felipe em vídeo do batismo e festa do bebê

Nataly Paschoal
por Nataly Paschoal
[email protected]

Publicado em 10/09/2025, às 11h32

Virginia aparece com Zé Felipe em vídeo
Virginia aparece com Zé Felipe em vídeo - Reprodução/Instagram

Após fazerem festinhas separadas, cada um em sua mansão para José Leonardo, Virginia Fonseca e Zé Felipe se reuniram com suas famílias nesta terça-feira, 09, para o batizado e a grande festa de um ano do herdeiro caçula em Goiânia.

Na rede social, a empresária postou um vídeo exibindo os momentos tão especiais. A influencer então revelou um pouco de como foram os bastidores e interação da família. Primeiro, eles foram para o batismo, todos de branco, e depois para o grande evento luxuoso com tema de fazenda.

"Um pouco de ontem! Batizamos o José e comemoramos 1 ano de vida dele, foi muito especial e só tenho que agradecer a Deus por tantas bençãos em nossas vidas. Enfim, sou só gratidão por tudo! Viva José Leonardo", escreveu agradecendo a cada um que fez parte da realização dos eventos.

É bom lembrar que a festa de José Leonardo teve como tema fazenda, assim como a decoração de seu quarto. No evento, uma loja de lembrancinhas foi montada. O bolo gigante foi feito por um confeiteiro de alto padrão e contou com detalhes comestíveis impressionantes.

Na segunda-feira, 08, dia do aniversário do caçula dos famosos, eles fizeram comemorações em casa separados. Nos últimos mesversários, apesar de não estarem mais casados, os papais se reuniam e posavam juntos.

As lembrancinhas do aniversário de José Leonardo

A festa de aniversário de José Leonardo aconteceu em Goiânia nesta terça-feira, 9, e claro que o evento foi luxuoso. Além do espaço montado com o tema de fazenda, uma loja de lembrancinhas foi disponibilizada para os convidados de Virginia Fonseca e Zé Felipe.

As responsáveis pelo organização, Tana Lobo e Cristal Lobo, compartilharam um vídeo mostrando detalhes dos mimos que as pessoas podiam levar para a casa. Por ser uma loja, os presentes podiam pegar uma sacola personalizada para ir colocando os itens escolhidos.

Entre as lembrancinhas tinham: lata com chocolates, brinquedos educativos, mala de rodinhas, lancheira térmica interativa e muito mais. Tudo foi confeccionado com a identidade visual criada para José Leonardo, a mesma que foi usada na decoração do quarto do bebê. Veja todas as lembrancinhas aqui!

Nataly Paschoal

Nataly Paschoal é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, ela já passou por sites como Todateen, Sportlife e espnW. Escreve sobre celebridades, TV, reality show e novelas.

Zé Felipe Virginia José Leonardo aniversário josé leonardo festa josé leonardo batizado josé leonardo
Virginia Fonseca Virginia Fonseca  Zé Felipe Zé Felipe   

