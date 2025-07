Rafaella Justus mostra comemoração de seu aniversário sem os pais

Em Orlando, nos EUA, Rafaella Justus mostra como iniciou a comemoração de seus 16 anos ao lado de amigas e sem a presença dos pais; veja

Filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, a jovem Rafaella Justus, completa 16 anos nesta segunda-feira, 21, e já começou as comemorações nas últimas horas do domingo. Ao chegar em uma casa reservada para ela e algumas amigas em Orlando, nos EUA, a adolescente recebeu uma surpresa.

Ao entrar na residência, a herdeira da apresentadora da Record TV e do empresário encontrou uma festinha estilosa para ela. Balões, flores, doces, luzes e um bolo foram colocados para Rafaella Justus celebrar a chegada de mais um ano de vida.

"Sixteen midnight wishes", falou sobre fazer os pedidos à meia noite de seu aniversário. Nos comentários, os internautas reagiram ao verem a festinha dela sem o pais. "Muito maravilhosa minha sobrinha. Desejo tudo de maravilhoso que a vida possa lhe oferecer saúde saúde saúde e felicidades sempre. Curta muito os parques da Disney com suas BEST FRIENDS. Te Amo", disse a tia Kiki Pinheiro.

Nos últimos dias, Roberto Justus falou sobre o aniversário da filha ser diferente este ano. Após um grande festão de 15 anos, a adolescente optou por reunir amigas em uma viagem nos EUA.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rafaella Justus (@rafapinheirojustus)

Ticiane Pinheiro não vai participar do aniversário de Rafaella Justus

Vale lembrar que a apresentadora Ticiane Pinheiro já havia adiantado detalhes da comemoração de aniversário da herdeira. Recentemente, ela contou em suas redes sociais que não estará com Rafaella Justus no dia do aniversário da filha.

Ao responder a uma pergunta de um seguidor, Ticiane revelou que Rafa escolheu celebrar a data com as amigas e uma prima em uma viagem fora do Brasil. Por esse motivo, a jornalista não participará da celebração neste ano.

"Não. Esse ano a Rafa vai passar o aniversário só com as amigas e minha sobrinha, Buby Pinheiro, em Orlando!", escreveu a loira sobre como será a data.

Durante essas férias de julho, Ticiane Pinheiro viajou com César Tralli e a filha caçula, Manuella Pinheiro Tralli, para Orlando, curtir com Rafaella Justus. Em seguida, a adolescente continuou a viagem com a família do pai, o empresário Roberto Justus.