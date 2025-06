Confeiteiro dá detalhes dos bolos de Maria Alice: 'Pintado à mão ao vivo'

Os bolos de Maria Alice foram verdadeiras obras de arte, um deles foi pintado à mão durante o evento; confeiteiro deu detalhes da grande produção

Os bolos de Maria Alice foram verdadeiras obras de arte em sua grande festa de quatro anos. O confeiteiro responsável por eles, Denilson Lima, deu detalhes em sua rede social sobre o processo de produção e transporte.

Segundo o profssional, foram mais de três semanas de trabalho, mais de 15 profissionais e quatro dos bolos foram pintados à mão, inclusive, com a ajuda da aniversariante. "Foram mais de 3 semanas de produção intensa, com mais de 15 profissionais envolvidos, cada detalhe pensado do zero para encantar . Tudo isso para celebrar os 4 anos da Maria Alice, filha da Virginia com um projeto que ultrapassou qualquer expectativa", contou.

"O bolo principal tem impressionantes 2,5 metros de altura, uma largura fora de todos os padrões e detalhes que mais parecem ter saído de um conto de fadas. Um verdadeiro monumento em forma de bolo, que nos exigiu até um caminhão refrigerado exclusivo para transporte e uma operação de montagem impecável com toda nossa equipe em Goiânia", detalhou.

"E ainda não para por aí: mais 4 bolos serão pintados ao vivo, ao lado dessa escultura comestível que já emocionou a todos os convidados. Sim, a gente fez história hoje. E quando digo “a gente”, falo de uma equipe que sonha junto, que acredita no impossível e que transforma açúcar em poesia", disse.

Denilson Lima ainda comentou sobre o detalhe afetivo de ter pintado o bolo com a ajuda de Maria Alice na hora da festa.

Veja os detalhes dos bolos de Maria Alice:

Virginia Fonseca mostra os detalhes da festa luxuosa de Maria Alice

Virginia Fonseca usou as redes sociais na tarde desta segunda-feira, 2, para mostrar os detalhes da festa luxuosa de aniversário de sua filha mais velha, Maria Alice. A menina, fruto de seu relacionamento com o cantor Zé Felipe, completou quatro anos na última sexta-feira, 30.

Nos Stories, a influenciadora digital mostrou um pouco da decoração do evento, que teve como tema 'Céu da Maria Alice'. Além disso, o espaço conta com vários brinquedos para a aniversariante e seus amiguinhos se divertirem. "Está tudo um sonho", escreveu Virginia.

A festa de aniversário de Maria Alice, que acontece em Goiânia, conta com mais de 60 mil balões e o céu tem esculturas aéreas representando anjos e nuvens. Para preparar o evento luxuoso, foram 10 dias de montagem, envolvendo 200 pessoas. Confira!